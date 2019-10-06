Врачам пришлось позвать русскую медсестру для Элтона Джона

Британский певец Элтон Джон рассказал, что для спасения его жизни врачам пришлось обратиться за помощью к русской медсестре.

После операции он заразился серьезной инфекцией, так что его пришлось вернуть в больницу, передает РИА «Новости» со ссылкой на Daily Mail.

Джон рассказал, что его «последние воспоминания – гипервентиляция», когда медики «пытались найти вену», чтобы сделать ему укол. Певец пояснил, что у него «действительно мускулистые руки», так что с уколами всегда возникают «трудности». Кроме того, он «ненавидит иглы».

Чтобы ввести музыканту успокоительное, медикам «пришлось привезти русскую медсестру». Джон описал ее как «женщину, у которой было сложение тела олимпийской толкательницы ядра».