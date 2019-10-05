Элтон Джон рассказал, как оказался на волоске от смерти

Британский певец Элтон Джон признался, что в течение суток находился между жизнью и смертью из-за инфекции, подхваченной после лечения рака.

72-летнему артисту продиагностировали рак простаты в 2017 году. Певец отказался от химиотерапии, чтобы, по его словам, болезнь не «нависла» над его семьей. Вместо этого Джон согласился на операцию, после которой у него началось «редкое осложнение» и в лондонской больнице пришлось провести 11 дней. По словам певца, все это время он задумывался о том, сколько ему осталось жить. Тогда певец решил перенести гастроли и проводить больше времени с семьей, в том числе двумя сыновьями, пишет The Guardian.

«В больнице, одной ночью, я молился: пожалуйста, не дай мне умереть, пожалуйста, дай мне увидеться с моими детьми снова, пожалуйста, дай мне немного больше времени», – рассказал Джон.

По словам певца, за время болезни он понял, насколько сильно любит жизнь и близких.

«Мне как будто показали другую жизнь. ... Музыка – это замечательная вещь, но она по-прежнему звучала не так хорошо, как Захарий (восьмилетний сын певца – прим. ВЗГЛЯД), болтающий о футбольных тренировках. Любые затянувшиеся сомнения по поводу ухода с гастролей просто испарились», – рассказал певец.