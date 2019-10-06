Трансандинский нефтепровод взорвали в Колумбии

Неизвестные взорвали участок Трансандинского нефтепровода в Колумбии, сообщают СМИ.

Нефтепровод принадлежит госкомпании Ecopetrol. В результате взрыва нефть попала в реку Гуамуес, передает ТАСС со ссылкой на RCN.

Ecopetrol сообщает, что во время атаки «нефтепровод не функционировал». После нападения «ограничительные клапаны были немедленно перекрыты», передает РИА «Новости».

В 2019 году на нефтепровод совершено около 20 нападений.

В августе группа бывших повстанцев из Революционных вооруженных сил Колумбии объявила новую войну правительству страны.