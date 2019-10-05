Опубликован сценарий ядерной войны в 2025 году

Американские ученые смоделировала конфликт, который может произойти в 2025 году и приведет к ядерной войне между Индией и Пакистаном. Выводы исследователей опубликованы в журнале Science Advances.

Модель ученых исходит из того, что к этому времени в распоряжении каждой из стран будет от 400 до 500 единиц ядерных вооружений мощностью до сотни килотонн на каждую боеголовку, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Ars Technica.

Авторы исследования предполагают, что если Индия нанесет удар примерно сотней стратегических ракет, Пакистан сможет задействовать 150, в результате чего погибнут от 50 до 125 млн человек.

Ядерная война также грозит обернуться значительным изменением климата. После ядерных взрывов образуются углеродосодержащие аэрозоли, в частности, сажа, в количестве десятков миллионов тонн, которые, поднимаясь в верхние слои тропосферы, начнут поглощать солнечный свет. Это приведет к глобальному похолоданию, которое, в свою очередь, снизит уровень осадков на 15-30% в сравнении с нынешними показателями.

На откат к прежним температурам уйдут десятки лет, считают авторы исследования.

Ранее премьер-министр Пакистана Имран Хан заявлял, что ситуация в регионе Кашмир может спровоцировать начало ядерной войны с Индией.