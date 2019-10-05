Подсчитано время для принятия решения об ответном ядерном ударе

В случае срабатывания системы предупреждения о ракетном нападении у российских властей будет несколько десятков минут на принятие решения о встречном ядерном ударе, заявил начальник штаба 15-й армии Воздушно-космических сил (особого назначения) Анатолий Нестечук.

«Подлетное время бывает разное в зависимости от направлений, откуда летит, как летит. (…) Эта цифра требует очень серьезной, мощной силы воли для принятия быстрого решения», – приводит его слова РИА «Новости».

В эфире радиостанции «Эхо Москвы» Нестечук отметил, что времени для принятия решения «очень достаточно». «Не минуты, не десятки минут – более десятков минут, так скажем», – уточнил он.

Кроме того, сообщил Нестечук, ВКС предлагают продолжить строительство радиолокационных станций системы предупреждения о ракетном нападении в новой государственной программе вооружения после 2025 года. Получать информацию о противнике на других стратегических воздушно-космических направлениях очень важно, подчеркнул он.

По его словам, в рамках нынешней госпрограммы в 2021 году планируется построить РЛС в Воркуте, в 2022-м – в Оленегорске и в 2024-м – в Севастополе.

Напомним, российская концепция применения ядерного оружия не предполагает превентивного удара. Москва не раз подчеркивала, что рассматривает ядерное оружие только как средство защиты.

Россия теоретически может нанести ядерный удар только в ответ. Президент Владимир Путин говорил, что такое решение может быть принято, если системы предупреждения о ракетном нападении не только зафиксируют пуск ракет, но и определят точный прогноз траектории полетов и время падения боеголовок на территорию России.

По словам российского лидера, решение о применении Россией ядерного оружия может быть принято лишь как ответный удар. «Зачем нам такой мир, если не будет России?» – задавался вопросом президент.

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