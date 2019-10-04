Строительная люлька рухнула с крыши жилого дома в Москве, есть жертвы

На юге столицы один человек погиб и двое пострадали при падении строительной люльки с крыши девятиэтажного жилого дома.

«При падении строительной люльки с жилого дома на Булатниковской улице пострадали три человека, один из них погиб», – сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

Отмечается, что трагедия произошла в доме номер 5 на Булатниковской улице. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее семь человек пострадали и один погиб при падении строительного лифта в Москва-Сити.