Шарапова раскритиковала действия Грудинина при бракоразводном процессе

Телеведущая Арина Шарапова прокомментировала ситуацию с иском бизнесмена Павла Грудинина против медучреждения, установившего инвалидность его бывшей супруги. В результате этого, доля Грудинина при разделе иммущества существенно уменьшится.

«Всегда любопытно наблюдать за тем, как праведные слова людей расходятся с их поступками. И я уже ничему не удивляюсь, просто наблюдаю», – написала Шарапова в своем Facebook о бракоразводном процессе Грудинина.

Телеведущая напомнила, что ранее Грудинин обещал «защитить духовное здоровье нации». А «теперь он судится не только с женой по вопросу раздела имущества, но и с больницей – клиническим институтом им. Владимирского». «Судится, чтобы снять с жены инвалидность второй группы. Мол, медики с женой в сговоре», – отметила Шарапова.

Судебный иск Грудинина, по ее мнению, не связан с «обостренным чувством справедливости» Грудина, а с тем, что инвалидам во время бракоразводного процесса полагается не половина, а две трети имущества.

«А если жену лишить инвалидности, то сбережений на счетах останется больше. Вот такой «мужской» взгляд на «духовное здоровье нации». Милые женщины, как же иногда нам не просто живется», – заключила телеведущая.

В четверг сообщалось, что Мосгорсуд признал законным отказ рассматривать иск Грудинина, который просил признать незаконной выдачу справки его экс-супруге Ирине о наличии инвалидности.

Видновский суд Подмосковья обязал Грудинина передать экс-супруге 2/3 совместно нажитого имущества, в том числе денежные средства, хранящиеся на банковских счетах, акции ЗАО «Совхоз имени Ленина», а также другие ценные бумаги и иное имущество. Решение суда о взыскании такой большой доли было обосновано тем, что экс-жена директора подмосковного совхоза является инвалидом II группы.

Иск Грудинина против медучреждения, установившего инвалидность бывшей супруги, осудили в профсоюзе работников здравоохранения.