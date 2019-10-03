Профсоюз работников здравоохранения возмутился попыткой Грудинина оспорить инвалидность экс-супруги

Профсоюз работников здравоохранения возмутился попыткой бизнесмена Павла Грудинина оспорить инвалидность экс-супруги, об этом говорится в заявлении председателя организации Михаила Кузьменко, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

Профсоюз сделал официальное заявление в связи с подачей Грудининым иска в адрес Московского областного научно-исследовательского клинического института (МОНИКИ) имени Владимирского.

«Являясь крупнейшей структурой здравоохранения Московской области, МОНИКИ, авторитет которого признан по всей стране, осуществляет функции научно-проблемных центров Минздрава России по научной разработке ряда проблемных медицинских направлений. Податель судебного иска П. Грудинин фактически ставит под сомнение компетентность, профессионализм, квалификацию медицинских работников института, на основании медицинских заключений которых была установлена инвалидность его супруги», – говорится в документе.

Кузьменко отметил, что на базе МОНИКИ работают факультет усовершенствования врачей с 24 кафедрами, клиническая ординатура по 18 специальностям, база для непрерывного медицинского образования, аттестации специалистов на квалификационную категорию. По его мнению, эти факты говорят о высоком профессионализме медицинских, научных и педагогических сотрудников института.

«Сам по себе факт судебных исков к медицинским организациям, медицинским работникам сегодня уже не нов; стало, не побоюсь этого слова, модным обвинять медиков в некомпетентности. Разумеется, в каждом конкретном случае эти факты должны стать и становятся предметом серьезного рассмотрения экспертного медицинского сообщества, профильных медицинских специалистов», – подчеркнул председатель профсоюза.

Он подчеркнул, что в данном случае повод для претензий прослеживается «слишком явно» и добавил, что подобные способы «обеспечения материальных и имущественных прав» он не приемлет.

«Не хочется переходить на личности, но это явно «не красит» человека, известного на всю страну как поборника справедливости, защитника простого человека», – добавил Кузьменко.

В четверг сообщалось, что Мосгорсуд признал законным отказ рассматривать иск Грудинина, который просил признать незаконной выдачу справки его экс-супруге Ирине о наличии инвалидности.

Видновский суд Подмосковья обязал Грудинина передать экс-супруге 2/3 совместно нажитого имущества, в том числе денежные средства, хранящиеся на банковских счетах, акции ЗАО «Совхоз имени Ленина», а также другие ценные бумаги и иное имущество. Решение суда о взыскании такой большой доли было обосновано тем, что экс-жена директора подмосковного совхоза является инвалидом II группы.