ОНФ запустил онлайн-акцию «Поздравь своего учителя»

Общероссийский народный фронт в честь Дня учителя запустил онлайн-флешмоб, участники которого поздравляют своих педагогов с праздником в соцсетях. Движение приглашает всех желающих присоединиться к акции.

Участники флешмоба могут рассказать истории, связанные со школьными учителями. Чтобы стать участником акции, нужно использовать хештеги #ПоздравьСвоегоУчителя, #ОНФденьУчителя и передать эстафету своему однокласснику, родственнику или другу, который тоже расскажет о каком-то интересном школьном случае или поздравит своего учителя. Таким образом в интернете появится «цепочка воспоминаний» о школьных годах, сообщается на сайте ОНФ.

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«Вот уже 15 лет подряд 1 марта я поздравляю с днем рождения двух близких мне людей – мою маму и мою учительницу по математике Любовь Константиновну Сысоеву, – рассказала член Центрального штаба ОНФ, председатель Центрального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова. – Друзья, совсем скоро День учителя, и я хочу передать эстафетную палочку всем вам. Давайте наполним наши социальные сети школьными воспоминаниями и словами благодарности нашим учителям».

Она добавила, что школьный учитель – это человек, который ведет за собой, является примером для учеников, помогает им выбрать жизненный путь: «Спасибо вам большое, дорогие учителя, за терпение и труд! Ваш вклад в будущее каждого ребенка отдельно и страны в целом невозможно переоценить. Желаю вам здоровья и счастья! Пусть глаза ваших учеников всегда горят благодарностью и жаждой знаний».

Одним из первых принял эстафету сопредседатель регионального штаба ОНФ в Красноярском крае, серебряный призер зимних Олимпийских игр – 2014 в сноуборд-кроссе Николай Олюнин. «Я хочу сказать спасибо моим учителям из школы №113, 20-й школы, лицея №2. Спасибо за те опыт и мудрость, которые вы передали мне. Они действительно мне очень пригодились. Моя мама – учитель математики, и я знаю не понаслышке, насколько это тяжелая работа. Спасибо вам за ваш труд!» – рассказал он.

Ранее сообщалось, что средние траты фонда класса на поздравления классного руководителя составляют 2 тыс. 650 рублей. Чаще всего учителя поздравляют цветами и конфетами. Между тем, большинство россиян (79%) заявили, что лучше потратить деньги на помощь больным детям, чем дарить по букету учителям от каждого ученика.