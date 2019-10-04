Стали известны траты россиян на День учителя

Средние траты фонда класса на поздравления классного руководителя составляют 2 тыс. 650 рублей, чаще всего учителя поздравляют цветами и конфетами, следует из данных опроса портала Superjob.

«Средние траты классного фонда на поздравление классного руководителя составляют 2650 руб. В Москве подарок обойдется в среднем в 3100 рублей. Судя по комментариям родителей, чаще всего учителю дарят букет и конфеты», – передает ТАСС данные опроса.

При этом лишь 6% родителей говорят, что в классах их детей не поздравляют учителей.

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От 1 тыс. до 3 тыс. рублей

От 3 тыс. до 5 тыс. рублей

Свыше 5 тыс. рублей

Не сдаю деньги

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По данным опроса, 27% родителей сообщили, что на поздравление учителя с профессиональным праздником родительские комитеты выделяют от 1 до 3 тыс. рублей. В сумму до 1 тыс. уложились коллективы 24% респондентов, от 3 до 5 тыс. рублей – 10%. Около 5% респондентов сообщили, что на подарок классному руководителю в этом году их классы выделили от 5 до 10 тыс. рублей. Бюджет более 10 тыс. руб. озвучили 3% опрошенных.Опрос проводился 3-4 октября по всей территории России среди 1 тыс. родителей учащихся школ.

Напомним, в четверг россияне высказались по поводу букетов на День учителя.