Россияне высказались по поводу букетов на День учителя

Большинство россиян (79%) заявили, что лучше потратить деньги на помощь больным детям, чем дарить по букету учителям от каждого ученика, следует из данных опроса ВЦИОМ.

Вопросы задавались респондентам, имеющим детей или внуков школьного возраста.

Фонд «Вера» проводит акцию «Дети вместо цветов» ежегодно в День знаний – 1 сентября. Школьники и их родители дарят учителю всего один букет от класса, а остальную сумму, которую они планировали потратить на букет, жертвуют в поддержку тяжело больных детей.



По данным исследования, 79% респондентов положительно относятся к акции «Дети вместо цветов». 9% процентов респондентов ответили, что относятся к акции отрицательно, еще 9% – безразлично, передает РИА «Новости».

По данным опроса, 61% ответили, что не дарили подарки учителям за свой счет, 21% респондентов сказали, что дарили цветы, 4% – конфеты, кофе, сухофрукты, 2% – деньги, 2% – денежные взносы, подарок от класса.

Как выяснили социологи, 75% россиян считают, что цветы нужны учителям, так как это знак уважения, внимания, повышает статус учителя. 22№ ответили, что цветы не нужны.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 1 октября среди 1,6 тыс. россиян от 18 лет методом телефонного интервью. Для этой выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Напомним, 31 августа эксперты ассоциации «Теплицы России» накануне Дня знаний проанализировали ситуацию на рынке цветов и выяснили, что продажи букетов к 1 сентября ежегодно снижаются примерно на 10-15%.