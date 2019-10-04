У напавшего на полицейских в Париже программиста случилось помутнение рассудка

У слабослышащего программиста, который в четверг убил четырех человек в префектуре полиции Парижа, в ночь перед совершением преступления столкнулся с резким помутнением рассудка, сообщила его жена на допросе.

По словам женщины, супруг проснулся от того, что «услышал голоса» в голове, резко вскочил с кровати и начал «говорить бессвязные фразы», передает ТАСС со ссылкой на телеканал BFM TV.

Отмечается при этом, что у женщины имеются нарушения слуха и она работает сурдопереводчиком.

Кроме того, следователи заслушали показания брата нападавшего. Его показания не приводятся.

По предварительной информации, обыски в квартире преступника не дали ничего, что позволяло бы утверждать о его симпатиях радикальным религиозным идеям.

Напомним, в здании префектуры полиции Парижа 45-летний административный сотрудник ведомства напал с ножом на своих коллег. По данным прокуратуры, в результате нападения погибли женщина и трое мужчин, еще один сотрудник полиции с серьезными ранениями был доставлен в военный госпиталь. Нападавший был застрелен во дворе префектуры.

По факту нападения начато расследование. По информации СМИ, полтора года назад он принял ислам.