В ДНР заявили о готовности к обмену пленными с Киевом

Донецк готов к проведению взаимного обмена заключенными с Киевом по формуле «52 на 85», заявила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

«На данный момент украинская сторона нам подтвердила 85 человек, и мы украинской стороне подтвердили 52 человека», – цитирует РИА «Новости» Морозову.

В сентябре Морозова говорила, что в ДНР готовы провести обмен удерживаемыми лицами с Киевом по формуле «50 на 88». Также она рассказала, с какими сложностями сталкиваются представители ДНР при подготовке обмена пленными.

Последний обмен пленными между Киевом и Донбассом состоялся в конце декабря 2017 года.

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