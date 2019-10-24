В ДНР рассказали о сложностях подготовки обмена пленными с Украиной

Уполномоченный по правам человека в самопровозглашенной Донецкой народной республике Дарья Морозова рассказала, с какими сложностями сталкиваются представители ДНР при подготовке обмена пленными с Киевом.

«Пока не удается прийти к общему пониманию, как корректно установить тех, кто включен в списки для обмена, но изъявит желание остаться на территории Украины либо вообще откажется участвовать в процессе обмена», – сказала Морозова RT.

По ее словам, изначально было принято решение привезти всех на линию разграничения и провести верификацию на месте, но «представители украинской стороны на последнем заседании сообщили, что в одностороннем порядке разработали какую-то анкету, которая не была согласована» с ДНР.

Кроме того, отметила она, существуют трудности с алгоритмом «процессуальной очистки» задержанных, который уже два года ищет и не может найти украинская сторона. «Часть задержанных находятся под следствием или в процессе судебного разбирательства. Украинская сторона настаивала, чтобы процесс проходил корректно с точки зрения украинского законодательства», – отметила Морозова.

В сентябре Морозова говорила, что Донецкая народная республика готова провести обмен удерживаемыми лицами с Киевом по формуле «50 на 88».

Перед этим омбудсмен Украины Людмила Денисова заявила, что в местах лишения свободы в России находятся еще 113 украинских граждан.