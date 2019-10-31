Актриса Вележева признала вину в конфликте на авиарейсе Москва – Тель-Авив

Лидия Вележева признала, что вела себя некорректно на борту самолета рейса Москва – Тель-Авив авиакомпании «Аэрофлот».

По словам Вележевой, она больше не намерена вступать в конфликт с бортпроводниками и будет выполнять их требования.

«Моя вина была в том, что я не послушала бортпроводника и поднялась с кресла. Вот это была моя первая ошибка. Больше я никогда. <...> Теперь всегда буду пристегиваться», – передает Daily Storm Вележевой.

Вележева добавила, что подавать в суд ни на сотрудников авиакомпании, ни на полицейских, которые «довольно грубо» с ней обращались, не планирует.



«Это был уже второй борт, все в состоянии нервном, вылет задерживали. Я сказала, что когда пойдем на полосу, обязательно пристегнусь. Вот это была моя ошибка. Если бы я это сделала изначально, может быть, я бы их не разозлила. Вот это единственная моя вина.



Когда меня привезли вот эти полицейские на экспертизу, довольно грубо, я сказала: «Так себя никто не ведет». Они сидели молча, они все понимали, предлагали мне водички, говорили: «Да, мы все видим, вы нормальная, мы понимаем». Это было так: «Ну, вот, видите, нас вызвали, мы забрали». Ну что с ними разговаривать? Что я могу сделать. Я была, конечно, поражена», – передает слова актрисы Telegram-канал «Подъем».

«Да, когда я села на борт, мне предложили бокал вина. Я согласилась. Выпила его не до конца. Выпила снотворного и всё. И да, у меня нашли 0,43 промилле»», – добавила Вележева.

Напомним, в среду сообщалось, что Вележева устроила дебош на борту самолета, из-за чего рейс не смог вылететь вовремя. Позже было опубликовано видео из салона самолета. Сама актриса заявила, что ее сняли с рейса «ни за что».

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