НПО «Энергомаш» отправил в США новую партию двигателей РД-180

Российское НПО «Энергомаш» отправило в США три ракетных двигателя РД-180, используемые в американской ракете Atlas, сообщили в объединении.

«В соответствии с контрактными обязательствами АО «НПО Энергомаш» 29 октября 2019 года осуществило отправку в США трех двигателей РД-180, ранее принятых заказчиком», – передает ТАСС НПО «Энергомаш».

По данным консорциума United Launch Alliance, предполагается, что последний запуск ракеты с российским двигателем РД-180 состоится в 2024 году.

В июне НПО «Энергомаш» (входит в Роскосмос) отправило в США три двигателя РД-180 для ракет-носителей Atlas-5.

Напомним, 25 октября в «Энергомаше» сообщали, что российские ракетные двигатели РД-180 приготовили к отправке в США.

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