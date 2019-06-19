Россия отправит в США три ракетных двигателя РД-180

Научно-производственное объединение «Энергомаш» (входит в Роскосмос) готовит к отправке в США три двигателя РД-180 для ракет-носителей Atlas-5.

В сообщении на сайте НПО «Энергомаш» указывается, что «успешно завершила работу приемо-сдаточная комиссия по приемке заказчиком очередной партии двигателей РД-180 (...). В июне представителями компаний Pratt&Whitney, United Launch Alliance, РД АМРОСС подписаны формуляры на три товарных двигателя».

Отмечается, что «данная приемка является первой в 2019 году, сейчас двигатели готовят к отправке».

На данный момент выполнено уже 85 полетов американских ракет-носителей Atlas-3 и Atlas-5 на двигателях РД-180. Первый РД-180 был поставлен в США в январе 1999 года.

Всего, по данным НПО «Энергомаш», в США отправлено 113 таких двигателей.

НПО «Энергомаш» производит жидкостные ракетные двигатели РД-191 для ракеты-носителя «Ангара», а также РД-180 для американской ракеты Atlas-5 и РД-181 для американской ракеты Antares.

В настоящее время предприятие создает двигатель РД-171МВ для новой ракеты «Союз-5» («Иртыш»).

Напомним, в США отмечали высокое качество РД-180. Также глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявлял, что некоторые страны Североатлантического альянса интересуются приобретением российских двигателей для космических ракет-носителей.

Кроме того, в правительстве России заявляли, что американская ракетно-космическая промышленность зависит от российского оборудования.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД