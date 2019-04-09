В США отметили высокое качество РД-180

Качество производимых «Энергомашем» ракетных двигателей РД-180 находится на высоком уровне, поставки идут с опережением потребности, сообщил глава американского консорциума United Launch Alliance (ULA) Тори Бруно.

«Они («Энергомаш») очень хорошо работают и очень отзывчивы. Качество поддерживается на высоком уровне, и у нас не было никаких вопросов с поставками от них. Они поставляют раньше наших потребностей и еще должны мне несколько (двигателей)», – сказал Бруно, передает РИА «Новости».

При этом он затруднился ответить на вопрос, будет ли консорциум закупать РД-180 после 2022 года, когда конгресс распорядился прекратить эти закупки.

«Я еще не знаю… Нам можно (закупать) некоторое количество для обеспечения национальной безопасности. Это было 18 штук. В то же время нам дан срок, что любые миссии должны быть заказаны властями до 2022 года, а они могут полететь когда угодно… И нет ограничений на использование РД-180 для коммерческих задач или гражданских задач в космосе», – сказал Бруно.

В начале апреля Пентагон подтвердил установленные Конгрессом США сроки отказа от использования российских ракетных двигателей. В то же время гендиректор совместного российско-американского предприятия RD AMROSS, бывший астронавт NASA Майкл Бейкер заявлял, что РД-180 будет закупаться Соединенными Штатами по меньшей мере до 2023-2024 годов.

ULA – совместное предприятие Boeing и Lockheed Martin, использующее РД-180 для запуска американских спутников.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД