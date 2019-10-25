Российские ракетные двигатели РД-180 приготовили к отправке в США

НПО «Энергомаш» (входит в Роскосмос) готовит к отправке в США три двигателя РД-180 для ракет-носителей Atlas-5, сообщили на предприятии.

«В НПО «Энергомаш» успешно завершила работу комиссия по приемке очередной партии двигателей РД-180, изготовленных на предприятии. Представителями компаний Pratt & Whitney, United Launch Alliance, РД АМРОСС подписаны формуляры на три товарных двигателя», – передает РИА «Новости» сообщение предприятия.

Там добавили также, что в настоящее время двигатели готовят к отправке в США.

По данным консорциума United Launch Alliance, предполагается, что последний запуск ракеты с российским двигателем РД-180 состоится в 2024 году.

Напомним, в июне НПО «Энергомаш» (входит в Роскосмос) отправило в США три двигателя РД-180 для ракет-носителей Atlas-5.

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