В Индии создали две союзные территории на месте штата Джамму и Кашмир

В Индии вступило в силу решение правительства об образовании на севере страны союзных территорий Джамму и Кашмир и Ладакх.

«Сегодня Джамму и Кашмир и Ладакх делают шаг навстречу новому будущему», – заявил премьер-министр республики Нарендра Моди, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал NDTV.

Он пояснил, что создание этих двух союзных территорий на основе бывшего штата Джамму и Кашмир было приурочено к 144-й годовщине со дня рождения известного борца за независимость Индии Валлабхаи Пателя.

Моди заявил, что ст. 370 конституции Индии, согласно которой штат Джамму и Кашмир имел особый статус, принесла этому региону «лишь сепаратизм и терроризм». «Это единственное место в нашей стране, где действовала такая статья, из-за которой от рук террористов за прошедшие 30 лет погибли 40 тысяч человек», – добавил он.

В связи с образованием данных территорий МИД КНР выразил протест Индии. «Правительство Индии официально объявило создание так называемых территорий Джамму и Кашмир и Ладакх, включив в пределы административной юрисдикции Индии часть территории Китая. Китай выражает сильное недовольство и решительный протест в этой связи», – заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Он отметил, что таким образом Индия бросила вызов суверенитету и законным интересам КНР, а это «противозаконно, неэффективно и не сможет изменить тот факт, что соответствующие территории на самом деле подконтрольны Китаю».

«Мы призываем Индию уважать суверенитет и территориальную целостность Китая, соблюдать соответствующие двусторонние соглашения, предпринять конкретные действия для обеспечения мира и спокойствия в приграничных районах Китая и Индии, создать благоприятные условия для решения двусторонних приграничных проблем», – добавил представитель МИД Китая.

Напомним, 5 августа президент Индии Рам Натх Ковинд подписал указ об отмене особого статуса Джамму и Кашмира, закрепленного в 370-й статье основного закона страны.

После этого Пакистан понизил уровень дипотношений с Индией и решил обратиться в Совбез ООН.