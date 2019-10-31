Национальный бренд рыбной продукции решили создать в России

Россия планирует создать национальный бренд для рыбопромышленной продукции Russian Fish, сообщил замруководителя Федерального агентства по рыболовству Петр Савчук.

«Мы разговаривали о создании такой структуры уже два-три года, и сейчас решение принято. На наш взгляд, на раскрутку бренда уйдет от 6 до 12 месяцев. Этот бренд будет носить глобальный характер», – цитирует ТАСС замглавы Росрыболовства.

По его словам, для бренда будет создана некоммерческая организация, в которую войдут предприятия рыбной промышленности.

«Интерес есть, однако рыбаки всегда очень осторожно подходят к этому. У каждой компании свой бренд, они позиционируют себя именно таким образом, но ничего страшного в этом я не вижу: аналогично поступают американские и норвежские компании», – добавил Савчук.

Идея заключается в том, чтобы позиционировать рыбу в каждом регионе мира под своим общим брендом.

«Во-первых, не надо будет каждой компании тратить деньги на маркетинговые исследования, на продвижение товара. Кроме того, именно бренд Russian Fish должен будет заниматься организацией различных ярмарок, выставок, фестивалей и других мероприятий», – добавил замглавы Росрыболовства.

По его словам, для того, чтобы правильно предложить продукт на рынке, компаниям необходимо проделать огромную работу.

«Например, в Китае российского краба любят готовить в кляре, что является особенностью этого рынка. И чтобы установить вкусовые пристрастия какой-либо группы потребителей необходимо проделать огромный труд», – отметил Савчук.

Также он добавил, что представители рыбопромышленной отрасли предложили разработать систему контроля качества продукции для участников объединения. По его словам, это правильный подход и определенный свод принципов будет разработан.

Ранее сообщалось, что рыбопромышленная отрасль России столкнулась с низким спросом на продукцию со стороны молодежи до 25 лет.

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