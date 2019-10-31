ФСИН решила перевести «Бутырку» за пределы центра Москвы

Замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Бояринев сообщил, что в ближайшие годы в Москве будут построены три новых следственных изолятора. При этом один из них заменит старейший СИЗО столицы «Бутырка».

«В настоящее время прорабатывается возможность заключения соглашения, предполагающего выделение городом земельного участка и строительства нового следственного изолятора на 3 тыс. мест за пределами центральной (исторической) части города и передачу Москве зданий старых СИЗО-2 («Бутырка») и СИЗО-3 («Пресня»)», – сказал Бояринев, передает ТАСС.

Он также рассказал, что еще один следственный изолятор в столице на 2 тыс. мест будет строить ФСИН уже в рамках федеральной целевой программы и добавил: «Кроме этого, в Зеленограде на территории действующего СИЗО-12 (который планируется передать из УФСИН по Московской области в УФСИН по Москве) будет строиться дополнительный большой корпус на 800 мест».

Бояринцев отметил, что строительство новых СИЗО в России идет в соответствии с правилами 2016 года, разработанными с учетом изменений в российском законодательстве и международных стандартов. Он уточнил, что они более четко регулируют количество камерных помещений, их наполняемость и создание условий для различных категорий обвиняемых.

«81% всех камер в СИЗО должны быть рассчитаны на содержание по четыре человека. Это исходит и из условий безопасности – в более крупных камерах сложнее контролировать внутреннюю ситуацию, и там чаще происходят внутрикамерные конфликты», – пояснил замдиректора ФСИН, уточнив, что будут также двухместные и одноместные камер – для тех, кто не может находиться в камере с другими людьми, если есть рекомендация психолога или для обеспечения безопасности.

Бояринцев сообщил, что для женщин с детьми норма площади в камерах повышена до 12 кв. метров. Кроме того, при проектировании СИЗО должны быть предусмотрены лифты для перемещения инвалидов, спортплощадки в прогулочных двориках, помещения для занятий спортом (в том числе и для сотрудников СИЗО), общеразвивающие тренажеры в корпусах для содержания несовершеннолетних. Также должны быть повышены требования к освещенности.

Замдиректора ФСИН заявил, что на данный момент в России остаются переполненными 19 СИЗО: «Если еще три-четыре года назад у нас было порядка 50 следственных изоляторов, которые работали в режиме переполнения, то на сегодняшний день их 19 по стране», – сказал он. Отметим, что всего в России действуют 217 СИЗО.

Бояринев сообщил, что в связи с этим ФСИН разработала коррективы в программу «Развитие уголовно-исполнительной системы» на 2018-2026 годы. «Предполагается ввести в строй 12 новых СИЗО и еще 9 режимных корпусов в ряде регионов. Это может быть и небольшой по численности населения регион, например, Смоленская область, но там строительство режимного корпуса позволит решить вопрос с переполнением», – уточнил он. Данная программа предусматривает введение почти 14 тыс. мест.

По мнению замдиректора ФСИН, проблемной остается и ситуация с заполненностью СИЗО в Москве и Московской области. Бояринев отметил, что она решается за счет перевода лиц, которым вынесены приговоры, но они не вступили в силу, в СИЗО других регионов. Однако при этом рассматривать апелляции приходится по видеосвязи.

В сентябре 2019 года сообщалось, что в башню «Бутырки» времен Емельяна Пугачева посадили арестантов.

В УФСИН по Москве тогда объяснили, что на данные меры пришлось пойти из-за переполненности камер и необходимости ремонта некоторых из них.