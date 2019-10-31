Число жертв пожара в поезде в Пакистане превысило 60 человек

В результате пожара в поезде на северо-востоке Пакистана погибли 62 человека, десятки получили ранения различной степени тяжести.

Министр железных дорог Пакистана Шейх Рашид заявил, что причиной большинства смертей стало то, что люди пытались спрыгнуть с горящего поезда на ходу. Он также сообщил, что движение на данном участке железной дороги будет восстановлено в ближайшие несколько часов, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Geo TV.

При этом медики отметили, что пока опознана лишь часть погибших, а некоторые жертвы получили настолько сильные ожоги, что установить их личности невозможно.

Ранее сообщалось, что причиной пожара мог стать взрыв газового баллона, который использовался для приготовления пищи. Очевидцы рассказывали, что пламенем было охвачено три вагона поезда, которые в итоге были полностью уничтожены.