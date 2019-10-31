При пожаре в поезде в Пакистане погибли 40 человек

Полиция Пакистана сообщила, что в результате пожара в поезде погибли 40 человек, еще десятки пострадали.

По версии представителя компании, причиной пожара стал взрыв газового баллона, который использовался для приготовления пищи, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Geo TV.

Отмечается, что пожар охватил три вагона поезда, следовавшего из города Карачи в Равалпинди.

Ранее сообщалось, что при столкновении поезда с грузовиком в Японии пострадали 30 человек.