При столкновении поезда с грузовиком в Японии пострадали 30 человек

По крайней мере 30 человек пострадали в результате столкновения пассажирского поезда с грузовиком в японском городе Иокогама, сообщили СМИ.

Как сообщает агентство Киодо, инцидент произошел на одном из железнодорожных переездов, после столкновения с грузовиком пассажирский поезд сошел с рельсов передает ТАСС. При этом головной вагон поезда получил серьезные повреждения.

Как сообщили спасатели, поезд столкнулся с грузовиком между станциями Канагава-Шиммачи и Накакидо, в результате 30 человек получили ранения передает РИА «Новости».

Сообщается, что в результате столкновения первый вагон поезда сошел с рельсов, а грузовик загорелся.

На месте работают спасатели. Полиция выясняет обстоятельства случившегося.

Напомним, весной 2017 года мужчина, ехавший в пассажирском поезде Синкансэн в префектуре Окаяма, попытался устроить пожар в вагоне.