Ребенок умер во время тихого часа в детском саду в Коми

В детском саду Ухты умер ребенок, сообщили в СУ СК России по Республике Коми.

СК проводит проверку по факту смерти ребенка, которому было пять лет, передает РИА «Новости».

Местные СМИ сообщают, что смерть наступила во время тихого часа.

Трагедия произошла в детском саду №11.