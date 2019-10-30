Путин высказался об отношениях Зеленского и украинских националистов

Президент России Владимир Путин затруднился спрогнозировать, сможет ли украинский лидер Владимир Зеленский «справиться» с националистами в Донбассе, которые препятствуют разведению сил и сторон.

«Сам господин Зеленский на украинского националиста, естественно, не похож, но сможет ли он справиться с ними – мне сейчас трудно сказать», – передает слова Путина ТАСС.

Путин:Зеленский на националиста не похож, но сможет ли он справиться с ними? Правильно ли он выбрал форму общения - президент уговаривает людей, не подчиняющихся его приказам, я не знаю.Но теперь ясно, почему у него не получается - националисты не хотят уходить и выпускать войска pic.twitter.com/ySKYT8VhOI — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) October 30, 2019

Президент России заметил, что разведение сил в Донбассе на самом деле не является чем-то сложным.

«Не такой уж сложный вопрос на самом деле – разведение противоборствующих сторон на линии соприкосновения в двух населенных пунктах», – заявил Путин.

Однако, заметил он, процесс затянулся на годы.

«Доведут украинские власти до окончательного решения этот вопрос или нет – я не знаю, но от этого действительно многое зависит с точки зрения урегулирования ситуации на Донбассе», – подчеркнул Путин.

Напомним, на этой неделе республики Донбасса и Киев приступили к разведению сил в Золотом. Однако националисты пытаются помешать процессу. В ДНР заявили, что в район разведения сил приехали украинские радикалы, которые начали обустройство полевых лагерей. Националисты «Азова» решили держать под своим контролем ситуацию в районе разведения сил в Донбассе.

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