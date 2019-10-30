В Кремле прокомментировали сроки послания Путина Федеральному Собранию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что дата послания Владимира Путина Федеральному Собранию пока не определена.

«Оно не обязательно должно быть в этом году, может быть и в начале следующего. Пока сроки не определены», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Предыдущее выступление Владимира Путина с посланием Федеральному Собранию прошло в феврале 2019 года. Тогда, президент заявил, что только объединение усилий всех россиян поможет сохранить страну как цивилизацию, основанную на собственной идентичности, и добиться успеха.

Также отмечалось, что это обращение Владимира Путина, в отличие от прошлого, оказалось в большей степени социальным, чем «милитаристским».