Путин: Мы обязательно добьемся успеха

Президент Владимир Путин, завершая выступление с посланием Федеральному собранию, заявил, что только объединение усилий всех россиян поможет сохранить страну как цивилизацию, основанную на собственной идентичности, и добиться успеха.

«Перед нами стоят масштабные задачи, мы идем к их решению системно и последовательно, выстраивая такую модель социального экономического развития, которая позволит обеспечить наилучшие условия для самореализации человека, а значит, дать достойные ответы на вызовы стремительно меняющегося мира, сохранить Россию как цивилизацию, основанную на собственной идентичности, на многовековых традициях, на культуре наших народов», – заявил президент, завершая выступление.

«Добиться поставленных целей мы сможем, разумеется, только объединяя усилия, только вместе. При сплоченности общества, готовности всех нас, всех граждан России достигать успехов в конкретных делах», – сказал Путин.

Он уточнил, что такой солидарный настрой на перемены – это всегда осознанный выбор самих людей, передает РИА «Новости».

«Они делают его, когда понимают, что развитие страны зависит именно от них, от результатов их труда. Когда стремление быть нужным и полезным ценится и поддерживается, когда каждому находится дело по призванию и по душе. И главное – когда есть справедливость, широкое пространство для свободы и равных возможностей, для работы, учебы, инициативы и новаторства. Эти условия прорывного развития невозможно перевести в цифры и показатели, но именно они – консолидация общества, включенность граждан в дела страны, общая уверенность в наших силах – являются определяющими для достижения успеха. И этого успеха мы обязательно добьемся», – завершил выступление Путин.

Выступление главы государства, которое проходило в Гостином дворе, продолжалось 1 час 27 минут. Речь президента не менее 33 раз прерывалась аплодисментами, передает ТАСС.