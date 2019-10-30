Будущий посол США счел отношения с Россией опустившимися до уровня холодной войны

Отношения США и России достигли уровня времен холодной войны, однако общение двух стран важно для национальных интересов, следует из текста выступления первого замгоссекретаря США Джона Салливана перед комитетом сената. Он является кандидатом на пост посла в Москве.

«Наши отношения с Россией достигли уровня времен холодной войны… Тем не менее основанное на принципах взаимодействие с Россией так же важно для наших национальных интересов, как и всегда», – передает РИА «Новости» текст выступления.

Комитет сената по иностранным делам в среду проводит слушания по рассмотрению кандидатуры Салливана на пост американского посла в России.

Ранее замглавы МИД Олег Сыромолотов назвал Джона Салливана непроблемным человеком, с которым можно работать.

В Белом доме 11 октября подтвердили, что президент США Дональд Трамп назначит Салливана послом в России. Американский лидер направил его кандидатуру на рассмотрение в сенат.

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