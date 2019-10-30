Главврач Владимирской областной больницы уволена из-за махинаций с госзакупками

Пресс-служба правительства Владимирской области 30 октября сообщила об увольнении главного врача областной клинической больницы Любови Быковой. Предполагается, что увольнение связано с махинациями в сфере госзакупок. Распоряжение об увольнении подписано 25 октября губернатором Владимиром Сипягиным.

СМИ подозревают, что Сипягин подписал документ «задним числом». При этом известно, что 30 октября утром следственные органы стали проводить в областной клинической больнице выемку документов, сообщает Regnum.

«В ОКБ проводятся следственные и оперативные мероприятия», – сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

Местные СМИ утверждают, что в ОКБ работали сотрудники регионального следственного управления Следственного комитета России.

По данным СМИ, выемка документов, как и само увольнение Быковой, могут быть связаны с выявленными махинациями при закупке компьютерного томографа. Предполагается, что главврач вместе с заведующим отделением лучевой диагностики и при поддержке областного депздрава «вступили в сговор с московской фирмой ООО «Бимк-Кардио-Волга».

В результате торгов был приобретен томограф фирмы «Филлипс Медикал Системз» по цене 72,3 млн рублей при том, что более качественный томограф фирмы Siemens стоит на 20 млн рублей дешевле, а аналогичные аппараты от «Филлипс», как следует из сайта госзакупок, регионы приобретают по цене от 50,589 до 52 млн рублей.

Аналогичные данные приводят другие источники: в декабре 2018 года ЦКБ закупила томограф за 52,550 млн рублей, городская клиническая больница скорой медицинской помощи Калининграда – за 52 млн рублей, Адыгейская клиническая больница уложилась в 50,589 млн рублей.

«Получается, каждый четвертый рубль ушел из казны в неизвестном направлении», – делает вывод издание «Владимирские новости».

Как отмечают СМИ, в день коррупционного скандала губернатор Владимирской области Владимир Сипягин находится в Калининградской области, где принимает участие в работе Госсовета по вопросам здравоохранения.

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