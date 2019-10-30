Глава минэнерго США заявил о превосходстве Техаса над Россией по размеру экономики

Техас, если бы он был независимым государством, в рейтинге экономик мира мог занять 12 место, обойдя Россию, заявил министр энергетики США Рик Перри.

«Период перемен, в котором мы сейчас находимся, сводится к природному газу, мы уходим все дальше от этих неэффективных старых электростанций, которые загрязняют, которые влекут за собой выбросы в атмосферу с большим уровнем загрязнения. Мне удалось увидеть этот переход довольно близко, когда я был губернатором Техаса в течение 14 лет. В этот период мы предприняли ряд действий, которые оказали реальнее влияние на выбросы в атмосферу. И я люблю напоминать людям в Техасе, что если бы мы были отдельной страной..., то это была бы 12-я по величине экономика мира. Мы были бы экономикой, немного крупнее России», – передает слова Перри РИА «Новости».

По его словам, идея в том, что жители реально могут изменять окружающую среду, в которой они живут. На нее влияет все, что делают люди, заметил Перри.

«И тогда мы приняли решение, что будем инвестировать в ветрогенерацию... Сейчас мы, очевидно, крупнейший штат по производству ветряной электроэнергии... То есть именно это положило тогда начало переходу от старой неэффективной электрогенерации», – добавил он.

По его словам, в тот период Техас рос в экономике быстрее, чем любой другой штат в стране.

«Но экономика росла, а уровень выбросов снижался», – заметил Перри, добавив, что этому способствовало развитие технологий.

Министр подчеркнул, что по мере продвижения на этом пути трансформации и перехода к более чистой энергетике природный газ и СПГ будут играть все более решающую роль. Он считает, что тем, что США сделали в Техасе, могут пользоваться их «европейские друзья», наблюдая у себя «сокращение выбросов по мере их собственной трансформации в каком бы то ни было виде».

«Не могу оставить это без комментария. Пока вы говорили, я как раз набрасывал письмо-приглашение Техасу стать членом ОПЕК», – в шутку прокомментировал выступление Перри министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман.

Отметим, что Перри был губернатором Техаса с 2000 года, когда этот пост покинул Джордж Буш-младший. Под его руководством штат добился больших успехов по созданию новых рабочих мест, развитию малого бизнеса.