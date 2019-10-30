В Конгрессе США призвали Помпео продлить ДСНВ

Глава комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгел и старший демократ комитета по иностранным делам Сената Роберт Менендес призвали госсекретаря США Майкла Помпео продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

«Выступая на слушаниях в Конгрессе, представители администрации говорили нам, что президент [США Дональд] Трамп обратился к госдепартаменту с тем, чтобы тот стремился к заключению более широкого соглашения по контролю над вооружениями, которое включало бы в себя Китай и новые российские стратегические ядерные системы. Действительно важно, чтобы Соединенные Штаты начали стратегический диалог с Китаем и отдельно от этого решили проблему, касающуюся новых стратегических систем России. В то же время крайне маловероятно, что администрация сможет договориться о заключении нового серьезного договора по контролю над вооружениями, который бы решал эти сложные вопросы, до истечения срока действия ДСНВ в феврале 2021 года», – передает ТАСС текст письма законодателей в адрес Помпео.

«За те 16 месяцев, которые остались до истечения срока нынешнего договора, мы призываем администрацию вместо этого приложить свою энергию для того, чтобы продлить ДСНВ, гарантируя тем самым стратегическую стабильность между Соединенными Штатами и Россией», – отметили авторы письма.

Они также выразили обеспокоенность тем, что некоторые важные посты в госдепартаменте, имеющие отношение к переговорам по стратегической стабильности, не имеют утвержденных Сенатом должностных лиц.

«Отсутствие должностных лиц высокого ранга и нехватка информации, исходящей от администрации, по поводу этих критически важных вопросов вызывают тревогу. Мы глубоко обеспокоены тем, что в ближайшем будущем стратегические ядерные силы России не будут абсолютно ничем ограничены и США потеряют возможность получать достоверную информацию о ядерном арсенале России», – написали Энгел и Менендес.

Срок действия ДСНВ истекает в 2021 году.

20 августа Ассоциация по контролю над вооружениями США призвала Конгресс заблокировать финансирование программ по развертыванию ракет средней дальности, поскольку это приведет в новой ракетной гонке.

Напомним, секретарь Совбеза России Николай Патрушев предупреждал, что выход США из договоров по ограничению вооружений приведет к хаосу в мире. При этом Москва подчеркнула, что не позволит Вашингтону втянуть себя в дорогостоящую гонку вооружений.

Исполняющий обязанности постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский на экстренном заседании Совета Безопасности по вопросу ракетных испытаний США заявил, что человечество оказалось в шаге от неконтролируемой гонки вооружений из-за геополитических амбиций Вашингтона.

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