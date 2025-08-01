Большая часть релокантов скрывалась от призыва за границей из малодушия, без политической подоплеки, и они хотели бы вернуться в Россию. Но у антироссийских организаций на их счет другие планы.13 комментариев
Путин заявил о неизменности выдвинутых Россией целей по Украине
Сформулированные в июне прошлого года условия и цели по Украине не изменились с момента их оглашения, заявил президент России Владимир Путин.
Владимир Путин заявил, что позиции, сформулированные в МИД России, остаются прежними передает ТАСС.
«Да. Эти условия безусловно остались прежними. Это же не условия, а цели. Я сформулировал цели России. До того момента нам говорили, что непонятно, чего Россия хочет», – отметил Путин.
Путин заявлял, что украинские войска должны быть полностью выведены с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Украина должна взять на себя обязательство не вступать в НАТО.
Ранее президент России Владимир Путин назвал искоренение причин кризиса на Украине главной целью России.