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    Большая часть релокантов скрывалась от призыва за границей из малодушия, без политической подоплеки, и они хотели бы вернуться в Россию. Но у антироссийских организаций на их счет другие планы.

    31 комментарий
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Интернетов будет много

    Что общего у Киргизии и Великобритании? Интернет. Причем не сам по себе, а тот факт, что интернет теперь у каждого свой, хотя, кажется, регулируют его очень похожим образом.

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Словесное людоедство – это не по-русски

    Израильский шовинизм придумала явно не русскоязычная писательница Рубина. У него есть свои традиции. Но непонятно, почему подобные граждане периодически начинают учить нас гуманизму, интернационализму и правилам поведения за столом, причем делают это почему-то от имени русской культуры.

    37 комментариев
    2 августа 2025, 00:49 • Новости дня

    Трамп объяснил «осторожностью» приказ о переброске АПЛ

    Трамп объяснил «осторожностью» приказ о переброске АПЛ
    @ U.S. Navy/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    Решение о переброске атомных подводных лодок связано с необходимостью обеспечения «безопасности» граждан США, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Мы просто должны быть осторожными», – приводит его слова ТАСС.

    Общаясь с журналистами на Южной лужайке Белого дома, Трамп подчеркнул, что, по его мнению, «была озвучена угроза» и США «не думали, что это уместно». Трамп добавил, что действует из соображений безопасности граждан США. По словам американского лидера, «бывший президент России выступил с угрозой», и власти США намерены «защищать» свой народ.

    «Он говорил о ядерном оружии. А когда речь заходит о ядерном оружии, мы должны быть готовы – и мы полностью готовы», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что после слов заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева отдал приказ разместить две атомные подводные лодки в определенных регионах. Пентагон отказался комментировать направление движения этих подлодок.

    31 июля 2025, 09:39 • Новости дня
    Трамп в резком тоне призвал Медведева «следить за словами»

    Трамп в резком тоне призвал Медведева «следить за словами»

    Трамп в резком тоне призвал Медведева «следить за словами»
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведев своими комментариями заходит на «очень опасную территорию».

    Трамп в социальной сети Truth Social посоветовал «бывшему президенту-неудачнику России» Медведеву следить за своими словами, передает РИА «Новости» .

    Президент США предупредил Медведева что «он заходит на очень опасную территорию».

    Ранее Медведев посоветовал Трампу и сенатору Линдси Грэму (внесен в список террористов и экстремистов) не решать, когда садиться России за стол переговоров.

    Кроме того, Медведев назвал ультиматумы Трампа шагом к войне.

    Комментарии (49)
    31 июля 2025, 08:43 • Новости дня
    Трамп заявил, что ему «нет дела до мертвой экономики» России
    Трамп заявил, что ему «нет дела до мертвой экономики» России
    @ Yuri Gripas/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что его не волнуют торгово-экономические связи между Россией и Индией, и нет дела до их «мертвых экономик».

    В Truth Social Трамп сообщил, что ему все равно до торговых отношений Индии с Россией, ему нет дела до их «мертвых экономик», передает РИА «Новости».

    По его словам, США очень мало торгуют с Индией, поскольку тарифы там самые высокие.

    «Точно так же Россия и США почти не торгуют друг с другом», – следует из его публикации.

    Ранее Индия пообещала ответ США на введение 25% пошлин Трампом.

    Трамп заявил, что США планируют установить импортные пошлины в 25% на товары из Индии.

    Трамп заявил, что сомневается в эффективности стратегии санкций против России.

    В Кремле заявили, что российская экономика, несмотря на длительное давление санкций, продолжает устойчиво работать, и Россия выработала иммунитет к санкциям.

    Комментарии (38)
    1 августа 2025, 22:47 • Видео
    Путин ответил на ультиматум США

    Президент России Владимир Путин в ходе встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко озвучил ответ на ультиматум президента США Дональда Трампа и дал американцу совет по поводу завышенных ожиданий.

    Комментарии (0)
    31 июля 2025, 10:07 • Новости дня
    Медведев ответил на «нервные высказывания» Трампа

    Медведев назвал нервной реакцию Трампа на свои слова

    Tекст: Вера Басилая

    Если какие-то слова бывшего президента России вызывают столь нервную реакцию у целого столь грозного президента США, значит, Россия во всем права и продолжит идти своей дорогой, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    Медведев в своем Telegram-канале отметил нервную реакцию «грозного президента США» Трампа на свои слова. По его словам, такая нервозность говорит о том, Россия во всем права и будет идти своей дорогой.

    Комментируя слова Трампа про «мертвую экономику» Индии и России и «заход на опасную территорию», Медведев предложил вспомнить президенту США «его любимые фильмы про «ходячих мертвецов».

    «Пусть вспомнит так же то, как может быть опасна несуществующая в природе «мертвая рука», – написал Медведев.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведев своими комментариями заходит на «очень опасную территорию».

    Медведев посоветовал Трампу и сенатору Линдси Грэму (внесен в список террористов и экстремистов) не решать, когда садиться России за стол переговоров.

    Кроме того, зампред Совбеза Медведев назвал ультиматумы Трампа шагом к войне.

    Комментарии (31)
    1 августа 2025, 11:20 • Новости дня
    Эксперт объяснил цели визита Уиткоффа в Россию

    Политолог Минченко: Визит Уиткоффа в Россию – это шанс переломить негативную динамику

    Эксперт объяснил цели визита Уиткоффа в Россию
    @ Al Drago/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    У американского эмиссара Стива Уиткоффа в России могут состояться встречи с представителями МИД и администрации президента, а также с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым. Это может переломить негативную динамику в политике американской администрации в отношении Москвы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. Так он прокомментировал сообщение о предстоящем визите Уиткоффа в Россию.

    «Стив Уиткофф очень близок к Дональду Трампу и фактически считается членом его семьи. Визит в Россию – это шанс переломить негативную динамику, существующую в американской администрации по отношению к Москве», – считает Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

    По его мнению, у спецпосланника главы Белого дома может быть намечено несколько треков: первый – встречи с представителями российского внешнеполитического ведомства и администрации президента; второй – переговоры с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым. «Посмотрим, как будут развиваться события», – добавил собеседник.

    Политолог также счел неудивительным, что перед визитом в Россию Уиткофф отправится в Израиль и сектор Газа. «Он в первую очередь спецпредставитель по ближневосточному урегулированию. Кроме того, эта тема в повестке дня администрации США имеет гораздо большее значение, чем Россия и украинский кризис. Это связано с целым рядом причин», – пояснил Минченко.

    «Во-первых, в Штатах очень сильное еврейское лобби. Так, республиканская база – это протестанты, а они питают особые чувства к Израилю, к народу Ветхого Завета. Поэтому для значительной части республиканцев поддержка Тель-Авива – не просто какая-то геополитическая ставка, это прямо вытекает из их религиозных верований», – детализировал собеседник.

    «Кроме того, в регионе складывается кризисная ситуация. Целый ряд стран после выступления Франции, которое поддержала Британия, планируют признать палестинское государство. Россия и Украина на фоне происходящего на Ближнем Востоке поворота меркнут для американской стороны», – заключил Минченко.

    Ранее Дональд Трамп анонсировал визит Стива Уиткоффа в Россию. «Да, он поедет в Израиль, а затем в Россию, хотите верьте, хотите нет», – сказал президент США в ответ на вопрос журналистов о поездке спецпосланника на Ближний Восток. В Белом доме сообщали, что Уиткофф посетит сектор Газа 1 августа.

    Также Трамп заявил, что Вашингтон собирается ввести рестрикции против Москвы после истечения десятидневного срока в связи с урегулированием ситуации на Украине. Но он добавил, что не очень верит в действенность этого метода.

    «Да, мы можем ввести санкции. Я не думаю, что санкции его (Владимира Путина) беспокоят. Они знают о санкциях. Не знаю, будет ли эффект, но мы это сделаем», – сказал американский лидер. Он также снова повторил, что этого конфликта не должно было быть. «Это война Джо Байдена. Ее никогда не должно было быть, если бы я тогда был президентом. Не стоило ввязываться в эту войну», – сказал Трамп.

    Напомним, Уиткофф неоднократно посещал Россию, его в том числе принимал Владимир Путин. Последний визит состоялся в апреле. Тогда стороны обсудили возможность возобновления прямых переговоров Москвы и Киева. После этого в Стамбуле прошли три раунда переговоров российской и украинской делегаций.

    В конце июля Уиткофф в разговоре с Fox News выразил уверенность, что мирное соглашение между Россией и Украиной будет заключено, передает РИА «Новости». «Президент Трамп прав: эта война никогда не должна была начаться», – сказал он, отметив, что если удастся найти решение, «это станет важным моментом».

    Комментарии (12)
    30 июля 2025, 14:15 • Новости дня
    Кремль отреагировал на угрозы Трампа ввести санкции

    Песков: Кремль принял к сведению угрозу санкций США через десять дней

    Кремль отреагировал на угрозы Трампа ввести санкции
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Кремль принял к сведению заявления президента США Дональда Трампа о возможности введения санкций против России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Кремль принял к сведению новые заявления президента США Дональда Трампа, касающиеся возможного введения санкций против России, но Москва пока не планирует давать более развернутых комментариев по этому поводу, передает ТАСС.

    Песков подтвердил, что Кремль внимательно отслеживает все высказывания Трампа по этому вопросу, а также заявления других зарубежных политиков о возможном введении санкций.

    Ранее Трамп усомнился в эффективности стратегии санкций против России.

    Трамп заявил, что исход конфликта на Украине остается неясным.

    Кремль подчеркнул, что Россия продолжает специальную военную операцию на Украине, несмотря на заявления Соединенных Штатов.

    Комментарии (5)
    30 июля 2025, 20:38 • Новости дня
    Индия пообещала ответ США на введение 25% пошлин Трампом
    Индия пообещала ответ США на введение 25% пошлин Трампом
    @ Henning Von Jagow/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти Индии намерены принять меры для защиты своих национальных интересов после решения США ввести 25% пошлины на индийские товары.

    В индийском Минпромторге подчеркнули, что правительство предпримет все необходимые шаги для обеспечения своих национальных интересов и уделяет особое внимание защите фермеров, предпринимателей и малого бизнеса, передает ТАСС.

    В министерстве уточнили, что приняли к сведению решение президента США Дональда Трампа о пошлинах на индийские товары и сейчас изучают возможные последствия этого шага для двусторонней торговли.

    В ведомстве также напомнили, что Индия и США на протяжении последних месяцев проводили переговоры о заключении «справедливого, сбалансированного и взаимовыгодного» торгового соглашения, и индийская сторона по-прежнему привержена этой цели.

    Ранее Трамп пригрозил Индии пошлинами в 25%.

    Он также сообщил, что Соединенные Штаты не станут откладывать введение таможенных пошлин для более чем десяти государств.

    Комментарии (6)
    1 августа 2025, 20:17 • Новости дня
    Трамп отдал приказ подводным лодкам из-за слов Медведева

    Трамп заявил об отправке двух АПЛ «в соответствующие регионы» из-за слов Медведева

    Трамп отдал приказ подводным лодкам из-за слов Медведева
    @ US Navy/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что после заявлений заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева отдал приказ о размещении двух атомных подводных лодок в «определенных регионах».

    По словам Трампа, это решение связано с «крайне провокационными» словами Медведева, передает РИА «Новости».

    «На фоне крайне провокационных заявлений бывшего президента России Дмитрия Медведева, ныне занимающего пост заместителя председателя Совета безопасности РФ, я отдал приказ разместить две атомные подводные лодки в соответствующих регионах – на случай, если эти безрассудные и подстрекательские высказывания окажутся не просто словами», – написал Трамп в соцсети Truth Social.

    Он подчеркнул, что слова «часто приводят к непреднамеренным последствиям» и выразил надежду, что эскалации удастся избежать. О каких именно регионах идет речь, он не уточнил.

    Ранее между Дональдом Трампом и Дмитрием Медведевым произошел обмен резкими заявлениями, в ходе которого Медведев напомнил о возможностях «Мертвой руки». Позже стало известно, что система стратегического управления «Мертвая рука», которую упомянул Медведев в ответе Трампу, предназначена для ответного ядерного удара даже при уничтожении командных пунктов.

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    30 июля 2025, 11:25 • Новости дня
    Американист: На смену Хегсету может прийти противник помощи Украине

    Американист Дудаков: На смену Хегсету может прийти противник помощи Украине

    Американист: На смену Хегсету может прийти противник помощи Украине
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Учитывая ухудшающееся отношение американского общества к Израилю, связи Пита Хегсета с израильским лобби могут быть проблемой для администрации Дональда Трампа. Возможно, из главы Пентагона сделают символического козла отпущения. Ему на смену может прийти противник помощи Украине, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Так он прокомментировал сообщения о возможной отставке Хегсета.

    «Слухи об увольнении Пита Хегсета с поста министра обороны США ходят давно, но сих пор они не подтверждались», – напомнил американист Малек Дудаков. При этом есть несколько признаков того, что он все же может подать в отставку. Так, нарастает сопротивление аппаратчиков Пентагона, которым не нравятся проводимые главой ведомства реформы, в частности, сокращение госаппарата и ревизия военных контрактов, указал собеседник.

    Кроме того, в Штатах продолжается внутренняя закулисная борьба между разными группами влияния, добавил эксперт. «Хегсет связан с той, что близка к израильскому лобби. Поэтому он выступал за перераспределение украинских траншей в пользу Ближнего Востока, – указал Дудаков. – Есть также и украинские лоббисты, которые считают, что Вашингтону следует и дальше уделять внимание Европе, а также те, кто настаивает на приоритетности Индо-Тихоокеанского региона».

    «В условиях, когда отношение американского общества к Израилю довольно серьезно ухудшилось из-за происходящего в секторе Газа, связи Хегсета с еврейским государством могут видеться проблемными для администрации Дональда Трампа. Возможно, из главы Пентагона даже сделают символического козла отпущения: на него возложат всю ответственность за те проблемы, с которыми Штаты столкнулись на ближневосточном треке», – рассуждает аналитик.

    Собеседник допускает, что на этом фоне министр обороны США обсуждает сценарий, при котором он отправляется в отставку и попытается уйти в публичную политику. «Теннеси – это республиканский штат. Поэтому в перспективе у Хегсета не возникнет проблем ни на праймериз, ни на выборах. Тем более что он себе сделал имя на нынешнем посту», – уточнил эксперт.

    По оценкам спикера, одним из потенциальных приемников Хегсета в должности шефа Пентагона станет замминистра обороны по политическим вопросам Элбридж Колби. «Он сторонник усиления позиции против Китая. То есть Украине возможный будущий министр обороны будет уделять меньше внимания, потому что это не приоритет для администрации Трампа», – заключил Дудаков.

    Ранее стало известно, что министр обороны США Пит Хегсет рассматривает возможность выдвижения на пост губернатора штата Теннесси в 2026 году. Для этого ему придется покинуть пост шефа Пентагона, сообщает NBC News со ссылкой на источники.

    По информации телеканала, в течение последних трех недель Хегсет вполне серьезно обсуждал возможность баллотироваться и начать предвыборную кампанию. При этом чиновник может не соответствовать требованиям, предъявляемым кандидатам на пост губернатора Теннесси. Например, по закону претендент должен прожить в штате как минимум семь лет до выдвижения, а шеф Пентагона переехал туда около трех лет назад.

    Помощник главы Пентагона по связям с общественностью Шон Парнелл назвал публикацию NBC «фейковыми новостями». «Существует только два варианта: либо «источники» вымышленные, либо этих репортеров надули. Хегсет по-прежнему сосредоточен исключительно на службе при президенте Дональде Трампе и продвижении миссии «Америка прежде всего» в министерстве обороны», – заявил он.

    Впрочем, NBC допускает, что если Хегсет все же решит претендовать на губернаторский пост, глава Белого дома может передать его обязанности министру армии США Дэниелу Дрисколлу или замминистра обороны по политическим вопросам Элбриджу Колби. Последний, напомним, оказался в центре решений администрации Трампа о приостановке военной помощи Украине в июне. Он стремится переориентировать американские вооруженные силы на противостояние с Китаем.

    Комментарии (3)
    31 июля 2025, 18:52 • Новости дня
    Названа точная дата окончания ультиматума Трампа по Украине

    Постпредство США при ООН: Трамп хочет мирного соглашения России и Украины к 8 августа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп требует, чтобы Россия и Украина пришли к соглашению о мире к 8 августа.

    Об этом на заседании Совета Безопасности ООН по Украине сообщил заместитель временного поверенного в делах США при ООН Джон Келли, передает ТАСС.

    «Россия и Украина должны договориться о прекращении огня и долгосрочном мире. Настала пора заключить сделку. Президент Трамп ясно дал понять, что это должно быть сделано к 8 августа», – заявил Келли.

    Он добавил, что США «готовы предпринять дополнительные шаги для обеспечения мира».

    Напомним, Трамп дал десять дней для достижения перемирия на Украине. Он назвал сокращение срока для России «удачной тактикой».

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    Чем закончатся 10 дней, которые дал Трамп для достижения перемирия на Украине?







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    Комментарии (28)
    30 июля 2025, 22:29 • Новости дня
    Лукьянов рассказал о стратегиях стран БРИКС против пошлин Трампа

    Политолог Лукьянов: Каждая страна БРИКС выстраивает свою тактику во взаимодействии со Штатами

    Лукьянов рассказал о стратегиях стран БРИКС против пошлин Трампа
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Каждая страна БРИКС выстраивает свою тактику в отношениях с президентом США Дональдом Трампом. На нее влияет уровень экономической взаимозависимости, который в каждом конкретном случае разный, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. В среду Трамп пригрозил ввести 25% пошлины на индийские товары, а также назвал объединение БРИКС антиамериканским, поскольку оно пытается лишить доллар статуса глобальной валюты.

    «К каждой из стран БРИКС у Дональда Трампа свой набор претензий. Что касается Индии, то президента США раздражает уровень протекционистской защиты местного рынка. Глава Белого дома пытается добиться от других стран либо снижения барьеров на американские товары, либо повышения барьеров на их товары», – пояснил глава Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов, научный директор МДК «Валдай», профессор-исследователь НИУ ВШЭ.

    «В случае с Индией вопрос чисто экономический. С Бразилией ситуация другая – здесь имеется и политический подтекст. Так, Вашингтон в отношении страны хочет наложить штрафные пошлины за, как считает Трамп, плохое отношение к его другу – бывшему президенту Жаиру Болсонару. Это откровенное вмешательство во внутренние дела, в частности, в судебную сферу Бразилии», – поясняет он.

    В случае с ЮАР, напоминает Лукьянов, упреки Трампа связаны с гонениями и преследованиями белого населения. «В каждом случае – своя ситуация, но есть обобщающая угроза ввести против всех общий десятипроцентный тариф просто за то, что в БРИКС обсуждаются альтернативы доллару», – добавил спикер.

    Соответственно, каждая страна БРИКС выстраивает свою тактику во взаимодействии со Штатами, потому что уровень взаимозависимости экономик тоже разный: «В случае с Китаем это один гигантский масштаб, а в случае с Южной Африкой – другой, существенно меньше. В общем, это не является единым процессом».

    Что касается России, то у президента США нет чисто экономических мер воздействия на Москву. «Трамп начал грозить стопроцентными пошлинами конкретно по поводу Украины. В данном случае это политическое требование. Торговля России с США, в общем-то невелика и это не входит в сферу приоритетов Белого дома», – заключил Лукьянов.

    В среду Нью-Дели пообещал принять меры для защиты национальных интересов после решения президента США Дональда Трампа ввести 25% пошлины на индийские товары. По словам американского лидера, республика долгое время сохраняла одни из наиболее высоких тарифов на товары Штатов. При этом подготовка торгового соглашения между Вашингтоном и Нью-Дели пока не завершена.

    По его оценке, объединение БРИКС является антиамериканским, действует против доллара США. «Это, по сути, группа стран, которые против Соединенных Штатов. И Индия входит в нее, если вы можете в это поверить», – отметил Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США и Китай согласовали продление тарифного перемирия и сохранение льгот на три месяца. Власти США также приняли решение о введении с 1 августа пошлин в 50% на импорт из Бразилии. Президент республики подписал указ о праве приостанавливать концессии для предпринимателей из США при введении высоких пошлин на бразильские товары.

    Комментарии (7)
    31 июля 2025, 12:13 • Новости дня
    Китайские СМИ рассказали о реакции Запада на ответ Кремля Вашингтону

    АБН24: Неожиданная реакция Путина на ультиматум Трампа застигла Запад врасплох

    Tекст: Вера Басилая

    Россия необычно среагировала на ультиматум президента США Дональда Трампа, который сократил срок требования об урегулировании конфликта на Украине к Москве до десяти дней, сообщили СМИ.

    Россия необычно среагировала на ультиматум президента США Дональда Трампа, который сократил срок требования к Москве с 50 до десяти дней, передает АБН24.

    На угрозу ввести новые санкции Кремль сначала отреагировал молчанием президента Владимира Путина, а затем пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что российская сторона приняла к сведению риторику Вашингтона. Он отметил, что Россия уже давно живет под западными ограничениями и выработала к ним иммунитет.

    После этого, как отмечают китайские аналитики, последовал более жесткий ответ: высокопоставленные российские чиновники направили США решительное послание. Дмитрий Медведев подчеркнул, что «Россия не Израиль и не Иран – с ней нельзя говорить в подобном тоне». Он также прямо обратился к Трампу, посоветовав не повторять ошибок своего предшественника Джо Байдена. Депутат Андрей Гурулев добавил, что ультиматумы на Москву не действуют, и с Россией нельзя разговаривать с позиции силы.

    В Китае расценили реакцию Кремля как неожиданную для Запада. По мнению аналитиков, Москва рассматривает ультиматум Трампа как провокацию, способную усилить конфронтацию, и не намерена уступать давлению Белого дома.

    Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что власти России приняли к сведению заявления президента США Дональда Трампа о возможности введения санкций и внимательно следят за его риторикой.

    Дональд Трамп предупредил, что в случае отсутствия договоренности по Украине в течение десяти дней против России могут быть введены санкции, пошлины и другие меры.

    Кремль подчеркнул, что Россия продолжает специальную военную операцию на Украине, несмотря на заявления Соединенных Штатов.

    Комментарии (5)
    1 августа 2025, 12:13 • Новости дня
    Американист назвал три сценария санкционной политики Трампа в отношении России

    Американист Дудаков назвал три сценария санкционной политики Трампа в отношении России

    Американист назвал три сценария санкционной политики Трампа в отношении России
    @ Will Oliver/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Дональд Трамп в своей санкционной политике в отношении России оказался перед выбором – ввести жесткие тарифы, ограничиться полумерами или объявить о переносе дедлайна. Если глава Белого дома выберет первый вариант, то он распишется в неспособности нормализовать отношения с Москвой, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее президент США усомнился в эффективности санкций против России.

    «Дональд Трамп оказался на развилке. У него есть три основных пути, по которым администрация США может пойти», – считает американист Малек Дудаков. По его словам, первый предполагает введение Вашингтоном жестких санкций против Москвы, а также вторичных тарифов с тем, чтобы нанести удар по российской экономике. Реализация этого варианта станет для главы Белого дома самым негативным сценарием, отметил собеседник.

    «Трамп сомневается в эффективности этих мер, да и всем очевидно, что Россия сможет адаптироваться под новые рестрикции. Вместе с тем шансы на продолжение переговорного процесса между странами приблизятся к нулю. Другими словами, президент США распишется в своей неспособности нормализовать отношения с Москвой, а также разрешить украинский кризис», – детализировал политолог.

    Второй вариант подразумевает введение формальных санкций и тарифов, продолжил эксперт. По оценкам Дудакова, в этом случае речь может пойти об «ограничениях в отношении определенных организаций и учреждений», но с множеством исключений для торговых партнеров России и категорий товаров. «Цель администрации Трампа – продемонстрировать силу, но таким образом, чтобы не рушить перспективы на переговорном треке», – уточнил собеседник.

    Наконец, третий вариант предполагает, что американский лидер перенесет срок ультиматума по урегулированию конфликта на Украине, указал аналитик. На этом фоне он напомнил о предстоящем визите Стива Уиткоффа в Россию. «После контактов спецпосланника с российским руководством глава Белого дома может выступить с заявлением, в котором сообщит о смещении дедлайна условно на 30, 60 или вовсе 90 дней», – допустил американист.

    «Посмотрим, по какому пути Трамп предпочтет пойти. Я не исключаю, что Штаты все же введут санкции, но с определенным количеством исключений, и все ограничения окажутся лишь формальностью. То есть второй и третий варианты более вероятны, чем первый, потому что для президента США заключение сделки – важная история. Лишаться такой возможности, думаю, ему было бы нелогично», – заключил Дудаков.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что Вашингтон собирается ввести рестрикции против Москвы после истечения десятидневного срока в связи с урегулированием ситуации на Украине. Но он добавил, что не очень верит в действенность этого метода.

    «Да, мы можем ввести санкции. Я не думаю, что санкции его (Владимира Путина) беспокоят. Они знают о санкциях. Не знаю, будет ли эффект, но мы это сделаем», – сказал американский лидер. Он также снова повторил, что этого конфликта не должно было быть. «Это война Джо Байдена. Ее никогда не должно было быть, если бы я тогда был президентом. Не стоило ввязываться в эту войну», – сказал глава Белого дома.

    Он также анонсировал визит Стива Уиткоффа в Россию. «Да, он поедет в Израиль, а затем в Россию, хотите верьте, хотите нет», – сказал президент США в ответ на вопрос журналистов о поездке спецпосланника на Ближний Восток. Американское правительство сообщало, что эмиссар посетит сектор Газа 1 августа.

    Напомним, Уиткофф неоднократно посещал Россию, его в том числе принимал Владимир Путин. Последний визит состоялся в апреле. Тогда стороны обсудили возможность возобновления прямых контактов Москвы и Киева. После этого в Стамбуле прошли три раунда переговоров российской и украинской делегаций.

    В конце июля спецпосланник США в разговоре с Fox News выразил уверенность, что мирное соглашение между Россией и Украиной будет заключено, передает РИА «Новости». «Президент Трамп прав: эта война никогда не должна была начаться», – сказал он, отметив, что если удастся найти решение, «это станет важным моментом».

    Комментарии (5)
    1 августа 2025, 02:30 • Новости дня
    Трамп заявил, что «опечален действиями России»
    Трамп заявил, что «опечален действиями России»
    @ Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп выступил в четверг в Белом доме перед прессой и ответил на вопросы об успехах на пути разрешения украинского конфликта.

    «Я думаю то, что делает Россия, очень печально. Много россиян гибнет. У вас много русских, но не мало и умирает. Украинцы умирают», – сказал Трамп в ходе беседы с прессой в Белом доме.

    Глава Белого дома снова напомнил, что вынужден разрешать конфликт, в который страну погрузил его предшественник Джо Байден.

    «Это война Байдена. Глупо было ввязываться в эту войну. Ее никогда не должно было быть, если бы я тогда был президентом. Не стоило ввязываться в эту войну», – добавил он.

    На ваш взгляд
    Чем закончатся 10 дней, которые дал Трамп для достижения перемирия на Украине?







    Результаты
    9 комментариев

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США объявил о введении санкций против России после истечения десятидневного срока в связи с ситуацией на Украине, добавив, что не очень верит в действенность этого метода.

    В Госдепе также заявили, что Трамп может ввести вторичные санкции на продажи российской нефти, а также секторальные рестрикции в банковской сфере, если не будут достигнуты договоренности по урегулированию конфликта на Украине.

    Комментарии (19)
    1 августа 2025, 00:25 • Новости дня
    Трамп выразил сомнение в собственном методе достижения мира на Украине
    Трамп выразил сомнение в собственном методе достижения мира на Украине
    @ Скриншот с видео YouTube-канала Белого дома

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент США Дональд Трамп, беседуя с журналистами в Белом доме, объявил о введении санкций против России после истечения десятидневного срока в связи с урегулированием ситуации на Украине, добавив, что не очень верит в действенность этого метода.

    «Вообще-то это работа (экс-президента Джо) Байдена, не моя, но я сказал, что если я войду (в Белый дом) снова, то это прекратится. Я считаю, что действия России очень печальны. Много россиян гибнет, украинцы умирают <...>. Мы ничего не платим за эту войну. Скажу вам вот что: ее нужно остановить. Это позор. Столько людей гибнет. Они теряют людей в городах, потому что их обстреливают ракетами. Мы введем санкции. Не знаю, беспокоят ли его (президента России Владимира Путина) санкции. Они знают о санкциях. Я знаю о санкциях и пошлинах лучше всех. Но не знаю, повлияют ли они на ситуацию», – сказал американский лидер в Белом доме.

    Трамп добавил, что Европа крайне расстроена и снова повторил, что этой войны не должно было быть.

    «Это война Байдена. Глупо было ввязываться в эту войну. Ее никогда не должно было быть, если бы я тогда был президентом. Не стоило ввязываться в эту войну», – добавил он.

    На ваш взгляд
    Чем закончатся 10 дней, которые дал Трамп для достижения перемирия на Украине?







    Результаты
    9 комментариев

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США заявил, что ему нет дела до «мертвой экономики» России. До этого Трамп признавался, что не уверен в эффективности стратегии санкций против России.

    В Госдепе заявили, что Трамп может ввести вторичные санкции на продажи российской нефти, а также секторальные рестрикции в банковской сфере, если не будут достигнуты договоренности по урегулированию конфликта на Украине.

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    31 июля 2025, 11:41 • Новости дня
    Эксперт оценил планы Трампа осваивать «огромные запасы нефти» в Пакистане

    Эксперт Юшков: Нефтяная сделка США и Пакистана – часть плана Трампа по давлению на Индию

    Эксперт оценил планы Трампа осваивать «огромные запасы нефти» в Пакистане
    @ Yuri Gripas/CNP/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Планы президента США Дональда Трампа по разработке «огромных» пакистанских нефтяных запасов – часть его стратегии по давлению на Индию. Пакистан не значится среди крупных игроков этого рынка и сам импортирует углеводороды, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков. Ранее Вашингтон и Исламабад объявили о заключении новой сделки.

     «Никому ничего не известно о каких-либо «огромных» запасах нефти в Пакистане. Страна не значится среди крупных игроков этого рынка и вообще является импортером углеводородов», – пояснил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

    «Коммерческие компании сейчас вообще не добывают нефть в Пакистане. Значит, им это не интересно. Это говорит о том, что с запасами углеводородов в стране все далеко не так хорошо, как уверяет американский лидер», – продолжил собеседник.

    «Думаю, наиболее вероятное объяснение такого поведения главы Белого дома заключается в попытке надавить на Индию», – указал аналитик. Он в целом выразил скепсис по поводу сотрудничества Вашингтона и Исламабада, учитывая их «напряженные отношения».

    Ранее президент США Дональд Трамп объявил о торговой сделке с Исламабадом по разработке «огромных нефтяных запасов» Пакистана. «Сейчас мы выбираем компанию, которая возглавит это партнерство. Кто знает, может быть, когда-нибудь они начнут продавать нефть Индии!», – написал он в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Глава МИД Пакистана Исхак Дар подтвердил факт сделки. В свою очередь, минфин страны заявил о подписании тарифного соглашения с американской стороной, которое приведет к «снижению взаимных пошлин, особенно на пакистанский экспорт в США», сообщает Reuters.

    «Сделка знаменует новую эру экономического сотрудничества, особенно в сферах энергетики, горнодобывающей промышленности и полезных ископаемых, информационных технологий, криптовалюты», – говорится в сообщении. «Смысл соглашения состоит в том, чтобы торговля и инвестиции шли рука об руку», – сказал глава минфина Мухаммад Аурангзеб.

    Заявление Трампа о сотрудничестве с Пакистаном прозвучало спустя несколько часов после объявления им о введении 25%-ных пошлин в отношении Индии, а также дополнительных штрафах за сотрудничество с Россией в энергетической и военной сферах. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о попытках Трампа повлиять на «большую нефтяную игру» в мире.

    Комментарии (9)
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