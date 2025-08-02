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    Сейчас культ воина снова на восходящей спирали. Быть менеджером уже не модно, а «охранники» снова могут реализовать свое внутреннее мужское начало так, что это вызывает в обществе гордость, а не ухмылку. Старый мир менеджеров в полукедах и прочих тиктокарей шестого разряда этому сопротивляется.

    3 комментария
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Итогами Потсдамской конференции мы пользуемся и сейчас

    Советский Союз смог создать полноценную буферную зону. Нужно ли было навязывать социализм другим странам – вопрос неоднозначный. Но себя он на десятилетия обезопасил с Запада, и это факт, с которым не поспоришь.

    0 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Как России принять обратно блудных сыновей

    Большая часть релокантов скрывалась от призыва за границей из малодушия, без политической подоплеки, и они хотели бы вернуться в Россию. Но у антироссийских организаций на их счет другие планы.

    40 комментариев
    2 августа 2025, 15:56 • Новости дня

    Военкор Подоляка объяснил заявления Трампа о подлодках у берегов России

    Военкор Подоляка: Заявления Трампа о подлодках у берегов России являются манипуляцией

    Tекст: Вера Басилая

    Военный блогер Юрий Подоляка заявил, что заявления Дональда Трампа о переброске атомных подлодок класса «Огайо» к российским берегам не подтверждаются реальными действиями, а сами субмарины постоянно находятся на боевом дежурстве.

    Подоляка заявил, что президент США Дональд Трамп, говоря о переброске американских атомных подлодок к берегам России, имел в виду субмарины класса «Огайо», каждая из которых способна нести по 24 межконтинентальные баллистические ракеты, пишет «Московский комсомолец». Он уточнил, что каждая ракета оснащена тремя ядерными боезарядами.

    По словам Подоляки, заявления Трампа не отражают реальной военной активности: «Раньше это никого особо не волновало. Стоило Трампу заявить, что лодки вышли, и это стало мировой сенсацией». Блогер заявил, что американские подлодки, как и российские, находятся на постоянном дежурстве, и минимум две субмарины всегда в море, ожидая приказа.

    Подоляка раскритиковал заявления о том, что субмарины якобы приближаются к России – по его мнению, такие трактовки «глупы и не выдерживают никакой критики». Он отметил, что американские стратегические подлодки не патрулируют у российских берегов, а просто выполняют обычное боевое дежурство, как и десятилетиями раньше.

    Военный эксперт называет высказывания Трампа манипуляцией, рассчитанной на неосведомленную публику и влияющей на мировые финансовые рынки. Министерство обороны США даже не стало комментировать эти заявления, что, по мнению Подоляки, подтверждает их сугубо популистский характер.

    Ранее президент США Дональд Трамп объявил о решении разместить две атомные подводные лодки в «определенных регионах» в ответ на высказывания Дмитрия Медведева.

    Пентагон отказался раскрывать конкретные районы размещения атомных подлодок США.

    Военный аналитик Алексей Анпилогов спрогнозировал возможный ответ России на приказ Трампа о размещении американских атомных подлодок.

    1 августа 2025, 20:17 • Новости дня
    Трамп отдал приказ подводным лодкам из-за слов Медведева

    Трамп заявил об отправке двух АПЛ «в соответствующие регионы» из-за слов Медведева

    Трамп отдал приказ подводным лодкам из-за слов Медведева
    @ US Navy/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что после заявлений заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева отдал приказ о размещении двух атомных подводных лодок в «определенных регионах».

    По словам Трампа, это решение связано с «крайне провокационными» словами Медведева, передает РИА «Новости».

    «На фоне крайне провокационных заявлений бывшего президента России Дмитрия Медведева, ныне занимающего пост заместителя председателя Совета безопасности РФ, я отдал приказ разместить две атомные подводные лодки в соответствующих регионах – на случай, если эти безрассудные и подстрекательские высказывания окажутся не просто словами», – написал Трамп в соцсети Truth Social.

    Он подчеркнул, что слова «часто приводят к непреднамеренным последствиям» и выразил надежду, что эскалации удастся избежать. О каких именно регионах идет речь, он не уточнил.

    Ранее между Дональдом Трампом и Дмитрием Медведевым произошел обмен резкими заявлениями, в ходе которого Медведев напомнил о возможностях «Мертвой руки». Позже стало известно, что система стратегического управления «Мертвая рука», которую упомянул Медведев в ответе Трампу, предназначена для ответного ядерного удара даже при уничтожении командных пунктов.

    Комментарии (30)
    2 августа 2025, 11:15 • Новости дня
    Аккаунт Республиканцев опубликовал фото Трампа на фоне «Жигулей»
    Аккаунт Республиканцев опубликовал фото Трампа на фоне «Жигулей»
    @ GOP

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Публикация с изображением Дональда Трампа на фоне советских «Жигулей» вызвала бурную реакцию в американских соцсетях.

    Аккаунт Республиканской партии в социальной сети X опубликовал фотографию Дональда Трампа на фоне автомобиля «Жигули», сообщает RT. Этот снимок был использован в посте о законопроекте, который, как заявлено, должен способствовать «возвращению великого американского автомобиля».

    Пользователи соцсети быстро заметили, что на фотографии изображён не американский автомобиль, а советские «Жигули». После публикации разгорелась бурная дискуссия, и в комментариях стали призывать к увольнению администраторов и дизайнеров страницы партии.

    Республиканец от 54-го округа Калифорнии заявил: «Советское процветание приносят в загнивающую Америку».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Канада подала жалобу во Всемирную торговую организацию на введенные Соединенными Штатами пошлины на автомобили и автозапчасти.

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    2 августа 2025, 11:40 • Видео
    Новое признание новых границ России

    Руководство республики Никарагуа в специальном письме объявило о признании так называемых новых границ России, то есть принадлежность ей Крыма, Донбасса и других регионов, некогда входивших в состав Украины. Насколько это важно и значимо?

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    1 августа 2025, 20:59 • Новости дня
    Пентагон не раскрыл, куда Трамп приказал направить атомные подлодки

    Пентагон не раскрыл новые районы размещения атомных подлодок США

    Пентагон не раскрыл, куда Трамп приказал направить атомные подлодки
    @ Yuri Gripas/CNP/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пентагон пока не ответил на просьбу журналистов ТАСС разъяснить направление движения подводных лодок после приказа президента США Дональда Трампа.

    Как сообщает ТАСС, агентство попросило военное ведомство США разъяснить новые районы базирования атомных субмарин.

    Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что после заявлений заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева отдал приказ о размещении двух атомных подводных лодок в «определенных регионах».

    Напомним, между Трампом и Медведевым произошел обмен резкими заявлениями, в ходе которого Медведев напомнил о возможностях «Мертвой руки». Позже СМИ разъяснили, что система стратегического управления «Мертвая рука», которую упомянул Медведев в ответе Трампу, предназначена для ответного ядерного удара даже при уничтожении командных пунктов.

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    2 августа 2025, 01:45 • Новости дня
    Трамп порадовался сообщениям о прекращении Индией закупок нефти у России
    Трамп порадовался сообщениям о прекращении Индией закупок нефти у России
    @ Jeff Mcintosh/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп прокомментировал сообщения о том, что Индия откажется от покупки российской нефти.

    «Насколько я понимаю, Индия больше не будет покупать нефть у России. Вот что я слышал. Не знаю, верно это или нет», – приводит слова Трампа ТАСС.

    Он добавил, что считает этот шаг позитивным и выразил надежду на дальнейшее «развитие событий». Комментарий прозвучал на Южной лужайке Белого дома перед его поездкой в гольф-клуб в Бедминстере, штат Нью-Джерси. В посольстве Индии в США пока не прокомментировали заявление Трампа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Reuters заявило, что крупнейшие нефтеперерабатывающие предприятия Индии временно отказались от российских поставок после заявлений американского президента о новых пошлинах. Bloomberg сообщает, что четыре танкера с российской нефтью остаются на якоре у западного побережья Индии.

    Комментарии (8)
    2 августа 2025, 14:05 • Новости дня
    США призвали прекратить конфликт на Украине ради сделки с Россией по минералам

    Обозреватель National Interest Вайхерт предложил США сотрудничать с Россией по минералам

    США призвали прекратить конфликт на Украине ради сделки с Россией по минералам
    @ igm.nsc.ru

    Tекст: Вера Басилая

    США следует прекратить конфликт на Украине и заключить соглашение с Россией по добыче редкоземельных минералов, сообщает National Interest.

    США необходимо завершить конфликт на Украине и заключить сделку с Россией по добыче редкоземельных минералов, отмечает обозреватель Брэндон Вайхерт в статье для журнала National Interest, передает РИА «Новости».

    По мнению автора, «способ ослабить зависимость Америки от китайских редкоземельных минералов – и единственный способ, который может принести плоды в ближайшей перспективе, – это прекратить конфликт на Украине и создать новое партнерство с Российской Федерацией в области добычи редкоземельных минералов».

    Вайхерт подчеркивает, что Россия является сырьевой супердержавой и обладает значительными запасами стратегически важных ресурсов. Он указывает, что кооперация с Россией в этой сфере поможет Вашингтону снизить уязвимость перед Пекином.

    Президент США Дональд Трамп заявил о заинтересованности в расширении торговых отношений с Россией после мирного урегулирования ситуации на Украине, в особенности по редкоземельным металлам.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев отмечал, что в Эр-Рияде проходило обсуждение между Россией и США о возможных совместных энергетических проектах в Арктике и по редкоземельным металлам.

    Комментарии (8)
    2 августа 2025, 03:44 • Новости дня
    Трамп признал умение России обходить санкции
    Трамп признал умение России обходить санкции
    @ Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Несмотря на умение России обходить санкции, США готовы ввести новые рестрикции, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    Отвечая на вопрос о том, что произойдет, если соглашения по Украине не достигнут до завершения установленного ранее десятидневного срока, Трамп сказал: «Мы введем санкции». Трамп заявил, что власти России «очень хорошо» справляются с санкциями, Москва «умеет их обходить», передает ТАСС со ссылкой на Newsmax.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин отверг ультиматум Трампа. Трамп ранее заявил, что сокращает срок действия ультиматума, который выдвинул России.

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    2 августа 2025, 06:26 • Новости дня
    Лула да Силва пригрозил США ответом на торговые пошлины

    Tекст: Антон Антонов

    Бразильские власти работают над мерами в ответ на пошлины США, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

    Лула да Силва заявил, что страна всегда была открыта к диалогу, но теперь намерена принять меры в ответ на действия Вашингтона. Он добавил, что только граждане и институты Бразилии вправе определять стратегию развития республики и ее внешние отношения, передает ТАСС.

    По данным CNN Brasil, Лула да Силва выразил готовность встретиться с лидером США Дональдом Трампом на полях сессии Генассамблеи ООН в сентябре с целью урегулирования экономических разногласий.

    В окружении бразильского президента подчеркнули, что встреча не будет проходить по сценарию переговоров Трампа с Владимиром Зеленским или президентом ЮАР Сирилом Рамапосой. В связи с этим дискуссию планируется провести именно в ходе Генассамблеи, а не в Белом доме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что политика и действия правительства Бразилии угрожают национальной безопасности, внешней политике и экономике США. Он пообещал защитить интересы страны с помощью введения пошлин.

    Власти США приняли решение о введении с 1 августа пошлин на импорт из Бразилии. Президент Бразилии подписал указ о праве приостанавливать концессии для предпринимателей из США при введении высоких пошлин на бразильские товары.

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    1 августа 2025, 19:52 • Новости дня
    Лавров оценил открытость США к честному диалогу с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Открытость американской стороны к продолжению честного и взаимоуважительного диалога с Москвой вызывает оптимизм, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    «Обнадеживает и открытость наших коллег в Вашингтоне к тому, чтобы продолжать честный взаимоуважительный разговор с учетом и такого фактора, как целесообразность вписать формулу устойчивого урегулирования ситуации на Украине в контекст надежного обеспечения общеевропейской безопасности на основе баланса законных интересов всех вовлеченных государств», – сказал он, передает ТАСС.

    Министр также напомнил, что готовность России к подобному обсуждению ранее выразил президент Владимир Путин во время общения с журналистами на Валааме 1 августа.

    Ранее Лавров отметил пользу диалога по Украине между Россией и США.

    Напомним, Путин положительно оценил переговоры России и Украины в Стамбуле. Он также заявил о готовности ждать переговоров с Украиной. Президент подчеркнул, что сформулированные в июне прошлого года условия и цели по Украине не изменились с момента их оглашения.

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    2 августа 2025, 03:30 • Новости дня
    Трамп заверил в готовности США к связанным с ядерным оружием ситуациям
    Трамп заверил в готовности США к связанным с ядерным оружием ситуациям
    @ Al Drago/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США готовы к ситуациям, связанным с ядерным оружием, заявил президент страны Дональд Трамп.

    Комментируя высказывания заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, Трамп заявил, что речь идет о ядерном оружии. «А когда речь заходит о ядерном оружии, мы должны быть готовы – и мы полностью готовы», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, между Трампом и Медведевым произошел обмен резкими заявлениями, в ходе которого Медведев напомнил о возможностях «Мертвой руки» (системы стратегического управления, предназначенной для ответного ядерного удара даже при уничтожении командных пунктов). Трамп заявил, что в ответ на эти слова отдал приказ разместить две атомные подводные лодки в определенных регионах.


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    2 августа 2025, 00:49 • Новости дня
    Трамп объяснил «осторожностью» приказ о переброске АПЛ
    Трамп объяснил «осторожностью» приказ о переброске АПЛ
    @ U.S. Navy/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    Решение о переброске атомных подводных лодок связано с необходимостью обеспечения «безопасности» граждан США, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Мы просто должны быть осторожными», – приводит его слова ТАСС.

    Общаясь с журналистами на Южной лужайке Белого дома, Трамп подчеркнул, что, по его мнению, «была озвучена угроза» и США «не думали, что это уместно». Трамп добавил, что действует из соображений безопасности граждан США. По словам американского лидера, «бывший президент России выступил с угрозой», и власти США намерены «защищать» свой народ.

    «Он говорил о ядерном оружии. А когда речь заходит о ядерном оружии, мы должны быть готовы – и мы полностью готовы», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что после слов заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева отдал приказ разместить две атомные подводные лодки в определенных регионах. Пентагон отказался комментировать направление движения этих подлодок.

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    2 августа 2025, 07:44 • Новости дня
    Трамп заявил о перемещении американских АПЛ «ближе к России»

    Tекст: Антон Антонов

    Две американские атомные подлодки были направлены «ближе к России», заявил президент США Дональд Трамп.

    «Да, они находятся ближе к России», – приводит слова Трампа ТАСС со ссылкой на Newsmax.

    Он добавил, что США всегда необходимо «быть наготове».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что после слов заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева отдал приказ разместить две атомные подводные лодки в определенных регионах. Пентагон не стал раскрывать направление движения этих подлодок.


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    1 августа 2025, 19:12 • Новости дня
    Трамп назвал скандал с «вмешательством» России в выборы крупнейшим в истории США

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп назвал информацию о якобы сфабрикованных разведданных по вмешательству России в выборы 2016 года крупнейшим скандалом в истории страны.

    По словам Трампа, «мошенничество с «Россия, Россия, Россия» теперь ПОЛНОСТЬЮ НЕОСПОРИМО! ВСЕ ФАКТЫ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ЧЕРНЫМ ПО БЕЛОМУ. Это – самый крупный скандал в истории Америки», передает РИА «Новости».

    В своей публикации в соцсети Truth Social он подчеркнул, что считает предъявленные доказательства однозначными и неоспоримыми. Трамп также заявил, что виновные в этом должны понести серьезное наказание. Президент не впервые выступает с подобными обвинениями, настаивая на своей позиции в отношении расследования событий выборов 2016 года.

    В среду призвал опубликовать материалы, связанные с досье о «русском следе», чтобы раскрыть «мошенничество демократов на выборах 2016 года».

    Директор нацразведки США Тулси Габбард заявила, что американские спецслужбы в 2016 году не фиксировали попыток России помочь Дональду Трампу на выборах. Габбард назвала действия администрации Барака Обамы по «сфальсифицированным» данным о «русском следе» госпереворотом и заговором против Трампа.

    Дональд Трамп заявил, что министерству юстиции следует проверить возможное вмешательство Барака Обамы в обработку разведданных о выборах и связях с Россией.

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    2 августа 2025, 02:18 • Новости дня
    Глава Бюро трудовой статистики США уволена из-за данных по рабочим местам

    Tекст: Антон Антонов

    Белый дом распорядился уволить главу Бюро трудовой статистики США Эрику МакЭнтарфер после публикации июльских данных о рабочих местах, данные объявлены «сфальсифицированными».

    Причиной увольнения стала публикация новых данных по рынку труда: в июльском отчете бюро сообщило о создании 73 тыс. рабочих мест, что оказалось значительно ниже ожиданий. Кроме того, пересмотр данных за май и июнь в сторону понижения показал число созданных рабочих мест на 258 тыс. меньше, чем заявлялось ранее, передает ТАСС.

    Президент США Дональд Трамп заявил: «Я поручил своей команде немедленно уволить эту политическую ставленницу Байдена. Ее заменит человек, обладающий гораздо большей компетентностью и квалификацией».

    Он считает, что данные были сфальсифицированы для дискредитации республиканцев и лично его. Он также обвинил МакЭнтарфер во вмешательстве в статистику занятости перед прошлыми выборами для поддержки кандидата от демократов Камалы Харрис.

    Как уточняет New York Post, представитель бюро подтвердил увольнение МакЭнтарфер. Исполнение обязанностей главы бюро временно возложено на заместителя Уильяма Вятровски.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минфина США Скотт Бессент назвал масштабные тарифы Трампа отличной переговорной стратегией страны. По его словам, одной из главных задач этих мер является улучшение ситуации с рабочими местами в США.

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    2 августа 2025, 09:38 • Новости дня
    ЦТАК: Европа признала унизительность сделки по пошлинам с США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Европе усилилось недовольство соглашением с США, предусматривающим высокие пошлины и крупные закупки американских энергоресурсов, говорится в статье международного обозревателя Ли Чхоль Хека, которую опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

    Сделка по пошлинам между Евросоюзом и США стала для Брюсселя унизительной, так как является следствием зависимости от Вашингтона, передает ТАСС со ссылкой на статью международного обозревателя Ли Чхоль Хёка, опубликованную Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК). Обозреватель подчеркивает, что соглашение, достигнутое по итогам переговоров и названное главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен «наилучшим результатом», только усилило критику внутри Европы.

    По условиям сделки США сохраняют 50% пошлины на сталь и алюминий из ЕС и вводят тарифы в размере 15% на 75% европейских товаров. В ответ европейские страны обязались закупить у США газ, нефть и ядерное топливо на 750 млрд долларов, а также инвестировать 600 млрд долларов в американскую экономику.

    Ли Чхоль Хёк считает, что «данное соглашение о пошлинах между ЕС и США, которое отличается неравенством и унизительностью, проистекает не из дисбаланса торговых отношений или тарифного конфликта между странами, а является неизбежным результатом привычной слепой веры в США и низкопоклоннической политики Европы». Он приводит мнения европейских лидеров, в частности, премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который заявил, что президент США Дональд Трамп «съел фон дер Ляйен на завтрак».

    Автор статьи отмечает, что в Европе звучит призыв снизить военно-техническую зависимость от США и осознать последствия такой политики. По оценке западных аналитических центров, новое тарифное соглашение может привести к снижению ВВП Евросоюза на 0,5%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп предлагал Евросоюзу купить энергоресурсы США на 1 трлн долларов. Еврокомиссия подтвердила невозможность обязать компании Евросоюза закупать именно американские энергоресурсы. Еврокомиссия представила список американских товаров, на которые могут быть введены ответные пошлины.

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    1 августа 2025, 19:20 • Новости дня
    Лавров отметил пользу диалога по Украине между Россией и США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что начавшееся в текущем году предметное обсуждение ситуации на Украине между Москвой и Вашингтоном приносит пользу и уже дает результаты.

    По словам Лаврова, прямой диалог с нынешней администрацией США соответствует нормальной дипломатической практике, отказ от которой при Джо Байдене был ошибочным, передает ТАСС.

    «Проходящее с начала года предметное обсуждение украинской тематики между Москвой и Вашингтоном весьма полезно и дает результаты», – отметил глава МИД России. Он подчеркнул, что благодаря настойчивости президента США Дональда Трампа киевский режим согласился возобновить стамбульские переговоры с Россией.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил в Белом доме, что спецпредставитель Вашингтона на Украине и Ближнем Востоке Стив Уиткофф, как ожидается, посетит Россию в ближайшие дни.

    Политолог Евгений Минченко в беседе с газетой ВЗГЛЯД объяснил цели визита Уиткоффа в Россию.

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    • Новое признание новых границ России

      Руководство республики Никарагуа в специальном письме объявило о признании так называемых новых границ России, то есть принадлежность ей Крыма, Донбасса и других регионов, некогда входивших в состав Украины. Насколько это важно и значимо?

    • Путин ответил на ультиматум США

      Президент России Владимир Путин в ходе встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко озвучил ответ на ультиматум президента США Дональда Трампа и дал американцу совет по поводу завышенных ожиданий.

    • Макрон стал худшим

      Президент Франции Эммануэль Макрон имеет самый низкий рейтинг одобрения за всю историю социологических исследований в стране, утверждают французские социологи. Судя по всему, французов допекло решение правительства сэкономить на них, но не на Украине.

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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