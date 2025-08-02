Военкор Подоляка объяснил заявления Трампа о подлодках у берегов России

Военкор Подоляка: Заявления Трампа о подлодках у берегов России являются манипуляцией

Tекст: Вера Басилая

Подоляка заявил, что президент США Дональд Трамп, говоря о переброске американских атомных подлодок к берегам России, имел в виду субмарины класса «Огайо», каждая из которых способна нести по 24 межконтинентальные баллистические ракеты, пишет «Московский комсомолец». Он уточнил, что каждая ракета оснащена тремя ядерными боезарядами.

По словам Подоляки, заявления Трампа не отражают реальной военной активности: «Раньше это никого особо не волновало. Стоило Трампу заявить, что лодки вышли, и это стало мировой сенсацией». Блогер заявил, что американские подлодки, как и российские, находятся на постоянном дежурстве, и минимум две субмарины всегда в море, ожидая приказа.

Подоляка раскритиковал заявления о том, что субмарины якобы приближаются к России – по его мнению, такие трактовки «глупы и не выдерживают никакой критики». Он отметил, что американские стратегические подлодки не патрулируют у российских берегов, а просто выполняют обычное боевое дежурство, как и десятилетиями раньше.

Военный эксперт называет высказывания Трампа манипуляцией, рассчитанной на неосведомленную публику и влияющей на мировые финансовые рынки. Министерство обороны США даже не стало комментировать эти заявления, что, по мнению Подоляки, подтверждает их сугубо популистский характер.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о решении разместить две атомные подводные лодки в «определенных регионах» в ответ на высказывания Дмитрия Медведева.

Пентагон отказался раскрывать конкретные районы размещения атомных подлодок США.

Военный аналитик Алексей Анпилогов спрогнозировал возможный ответ России на приказ Трампа о размещении американских атомных подлодок.