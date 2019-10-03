Путин: Искусственный интеллект даст преимущества, не сравнимые с ядерным оружием

Президент Владимир Путин заявил, что у стран, которые преуспеют в развитии искусственного интеллекта, появятся преимущества, не сравнимые с ядерным оружием, и у России есть все шансы стать одним из таких государств. Об этом президент рассказал на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Искусственный интеллект повлияет на вопросы обороноспособности государств, потому что те, кто будет владеть этими технологиями, они получат преимущество, может быть, несопоставимое с ядерным оружием» – приводит слова президента РИА «Новости».

«Скорость изменений увеличивается. Может тогда Россия внести какой-то вклад в общие усилия по развитию искусственного интеллекта или, скажем, генетики? Конечно может. Наши программисты во всем мире работают, и работают очень успешно», – сказал Путин.



По его словам, в России исторически традиционно развита математическая школа, а основу искусственного интеллекта прежде всего составляют разработки в области математики.



«У нас целая программа создана государственная по развитию искусственного интеллекта, так же как и в Китае, так же как и в Соединенных Штатах и в некоторых других странах. Мы наращиваем свое засилье, мы считаем, что здесь мы не только можем опоздать или отстать, здесь мы имеем все шансы преуспеть по этому направлению», – подчеркнул российский лидер.

Ранее в США заявили, что использование искусственного интеллекта может стать причиной ядерной войны