На НТВ анонсировали расследование о связях Ходорковского и оппозиции

Передача «Чрезвычайное происшествие» телеканала НТВ анонсировала расследование, посвященное отношениям экс-главы ЮКОСА Михаила Ходорковского и представителей российской «несистемной оппозиции».

Авторы расследования попытались разузнать, для чего Ходорковский пригласил «оппозиционеров» в Берлин. Анонс расследования опубликован на сайте НТВ.

Также в расследовании утверждается, что Ходорковский пытался провести своих сторонников в законодательные собрания по всей России, и почему этот план провалился.