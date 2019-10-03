ОНФ потребовал отменить закупку для Ивановской облдумы гаджетов на 430 тыс. рублей

Активисты проекта «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) «За честные закупки» попросили отменить закупку для Ивановской областной думы дорогостоящих гаджетов, в том числе iPhone, на 430 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе движения.

Активисты проекта Общероссийского народного фронта «За честные закупки» обнаружили аукцион на приобретение для Ивановской областной думы пяти дорогостоящих предметов электроники на общую сумму более 430 тыс. рублей. Общественники направят обращения губернатору региона Станиславу Воскресенскому и главе регионального парламента Марине Дмитриевой с просьбой дать оценку закупке и рассмотреть возможность отменить ее.

«Речь идет об электронном аукционе, объявленном 25 сентября. Народные избранники за счет межбюджетных трансфертов на обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации заказали себе компьютер-моноблок за 132 тыс. рублей, ноутбук Lenovo за 151 тыс. рублей, два флэш-накопителя Kingston HyperX Savage на общую сумму 39 тыс. рублей. Но «гвоздем» закупки, безусловно, является смартфон Apple iPhone Xs Max 512GB за 111 тыс. рублей», – рассказал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Ивановской области Дмитрий Сафонов, слова которого приводятся на сайте проекта.

Эксперты ОНФ обратили внимание не только на стоимость, но и на явно завышенные потребительские характеристики, предъявляемые к товарам. «Флэшки» почти за 40 тыс. рублей? Офисный компьютер с игровыми параметрами? За счет средств федерального бюджета ивановские депутаты могли обойтись гораздо более скромными гаджетами», – отметил Сафонов.

«Давно мы не сталкивались с подобными вопиющими тратами на дорогостоящую электронику, у которой, учитывая объем закупки, вероятнее всего, будет только один пользователь. Поэтому мы обратимся к губернатору Ивановской области Станиславу Воскресенскому с просьбой дать объективную оценку намерению Ивановской областной думы приобрести данные гаджеты. А также попросим председателя регионального парламента отменить данную закупку как расточительную», – подчеркнул координатор проекта ОНФ «За честные закупки», депутат Госдумы Антон Гетта.