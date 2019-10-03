Норвежский депутат рассказал о «непонятных ужасах» про Крым в западных СМИ

На Западе практически нет альтернативной информации о ситуации в Крыму, СМИ подают информацию предвзято и однобоко, рассказывая о «непонятных ужасах», заявил глава западной делегации, депутат земельного парламента Норвегии Хендрик Вебер.

«Информация, которая представляется в СМИ в наших странах, говорит о захвате Крыма Россией, о том, что здесь происходят непонятные ужасы и фотографии размещены, которые относятся к 2014 году, с солдатами и танками», – цитирует РИА «Новости» Вебера.

По его словам, зарубежная делегация представляет разные страны, но «объединены одной целью» – увидеть, как живут люди на полуострове.

Вебер подчеркнул, что пять лет назад крымский народ самостоятельно определил свое будущее.

«Мы не увидели ни одного танка и вооруженного», – добавил он.

В воскресенье в Крым прибыла крупная делегация из западных стран с ознакомительным визитом. В состав делегации вошли 22 человека из Норвегии, Бельгии, Голландии, США, Германии. Визит продлится до 6 октября.

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