В московской школе отреагировали на информацию о «бойцовском клубе»

Директор школы № 97 Ирина Мальчевская сообщила, что «бойцовского клуба» в стенах учебного учреждения нет, а с подравшимися учениками проводится воспитательная работа.

«В начале сентября за территорией нашей школы между подростками произошел конфликт, в котором принимали участие двое учащихся пятого класса. Мы незамедлительно сообщили о случившемся родителям мальчиков и связались с правоохранительными органами. В настоящее время мы ведем с ребятами индивидуальную воспитательно-профилактическую работу. Также расследование проводят представители правоохранительных органов», – сказала Мальчевская ТАСС.

Директор отметила, что «бойцовского клуба» в школе не существует.

Однако старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова заявила, что ведомство проверит информацию о «бойцовском клубе» в школе.

«В рамках доследственной проверки следователи дадут правовую оценку действиям (бездействию) должностных лиц общеобразовательной школы и иных лиц, отвечающих за вопросы профилактики преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних по ст. 293 УК РФ («Халатность»)», – сообщила она.

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Также ситуацию контролирует уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева: «Мы возьмем на проработку этот вопрос. Узнаем, что происходит в этой школе, и обязательно будем с этим работать», – сказала она.

Ранее полиция начала проверку по факту драк учеников в одной из школ. Кроме того, сообщалось, якобы школьники дрались за деньги.