Полиция начала проверку информации о драках за деньги в московской школе

Московская полиция начала проверку по факту драк учеников в одной из школ. По предварительной информации, школьники дрались за деньги.

«В столичную полицию поступило заявление. Начата проверка», – сказали в пресс-службе ГУ МВД по Москве ТАСС.

По данным источника, одна из учениц 5-го класса школы № 97 показала родителям видео драки школьников. Позже заявление в полицию написала мать одного из школьников.

Согласно информации Telegram-канала Baza, старшеклассники этой школы якобы создали «бойцовский клуб», в котором дети дрались за деньги.

На ваш взгляд Кто виноват в росте агрессии среди школьников? Семья

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Нет никакого роста



Ранее сообщалось об инциденте еще в одной столичной школе. Там одноклассники опустили ребенка головой в унитаз. После этого следователи завели дело о побоях.

Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему растет уровень агрессии среди школьников.