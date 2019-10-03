Названа причина аварийной посадки МС-21

Самолет МС-21 совершил аварийную посадку в подмосковном Жуковском из-за неисправной работы датчика шасси, сообщил источник, близкий к Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

Он уточнил, что нарушений в работе самих шасси не было. «Шасси вышло, есть незначительная проблема с датчиком», – рассказал источник ТАСС.

В четверг самолет МС-21-300 во время испытательного полета в подмосковном Жуковском совершил аварийную посадку из-за технической неисправности.

В марте состоялся первый полет третьего опытного самолета МС-21-300. В сентябре российский среднемагистральный самолет МС-21 совершил первый международный полет Жуковский – Стамбул.

МС-21-300 – ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения. Вместимость – от 150 до 211 пассажиров. На серийное производство предполагается выйти в 2021 году.