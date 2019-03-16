Состоялся первый полет третьего самолета МС-21-300

Третий опытный самолет МС-21-300 впервые поднялся в воздух, сообщили в пресс-службе Минпромторга.

В сообщении министерства говорится, что 16 марта «на аэродроме Иркутского авиационного завода состоялся первый полет третьего опытного самолета МС-21-300», передает РИА «Новости».

Продолжительность полета составила 1 час 30 минут, он прошел «на высоте до 3 тыс. 500 метров при скорости до 500 км/час».

Отмечается, что полет прошел в штатном режиме.

Кроме того, пресс-служба сообщила со ссылкой на президента Объединенной авиастроительной корпорации Юрия Слюсаря, что в 2019 году к летным испытаниям присоединится четвертый опытный самолет МС-21-300.

МС-21-300 – это ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 150 до 211 пассажиров.

Завершение сертификации запланировано на 2020 год, на серийное производство предполагается выйти в 2021 году.

Ранее были названы сроки замены композитов в МС-21 на отечественные.