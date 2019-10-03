МС-21 приготовился к экстренной посадке в Жуковском

Техническая неисправность возникла у самолета МС-21-300 во время испытательного полета в подмосковном Жуковском, судно готовится к экстренной посадке, сообщил знакомый с ситуацией источник.

«У самолета во время испытательного полета произошла техническая неисправность связанная с гидравликой – не убрались стойки шасси», – рассказал источник ТАСС.

В настоящее время самолет кружит в воздухе и готовится к посадке. На борту находится экипаж летчиков-испытателей в количестве трех человек.

В марте состоялся первый полет третьего опытного самолета МС-21-300. В сентябре российский среднемагистральный самолет МС-21 совершил первый международный полет Жуковский – Стамбул.

МС-21-300 – ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения. Вместимость – от 150 до 211 пассажиров. На серийное производство предполагается выйти в 2021 году.