Писатель Джордж Мартин записал обращение к жителям Якутии

Автор серии фэнтези-романов «Песнь Льда и Огня», на которой основан сериал «Игра престолов», Джордж Мартин в видеообращении поблагодарил жителей Якутии за врученную ему статуэтку одного из героев произведения Джона Сноу.

Мартин попросил прощения у якутян за то, что не смог сам получить подарок от них, сообщает телеканал «Якутия 24» на своем YouTube-канале.

«Я, Джордж Р.Р. Мартин хотел бы сказать спасибо моим фанатам из Якутска, если я понимаю правильно, из России, за то, что они отправили мне красивую статуэтку-награду. Она выглядит великолепно, и это действительно замечательный жест с вашей стороны», – обратился писатель к своим поклонникам.

Для Джорджа Мартина якутяне отлили статуэтку в виде Джона Сноу, вес изделия составляет 1,5 килограмма, оно изготовлено из серебра. Фигура закреплена на подставке из латуни, на которой выгравирована надпись: «Джорджу Мартину из Якутии с любовью».

Напомним, статуэтку писателю передали по принципу теории «шести рукопожатий».