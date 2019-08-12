Якутяне вручили «народный Оскар» автору «Игры престолов»

Писатель Джордж Мартин, по книгам которого был снят сериал «Игра престолов», получил от якутян «народный Оскар».

Как сообщает YakutiaMedia, жители Якутии отправили Мартину статуэтку одного из героев сериала – Джона Сноу, которую местные мастера специально для него изготовили еще в апреле.

При выборе персонажа для статуэтки фанаты остановились на образе Стража стены. По мнению фанатов, стена в «Игре престолов» имеет реальное воплощение в Якутии – Ленские столбы, вошедшие в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Основная часть статуэтки Джона Сноу отлита из серебра 925-й пробы. Фигурка накрыта черным стальным плащом и установлена на постаменте из латуни и бивня мамонта. В руках герой держит меч, клинок которого выполнен из обсидиана, или, как его называют в фильме, «драконьего стекла». Финальным «аккордом» стало гравировка на подставку – «Джорджу Мартину из Якутии с любовью».

Передать «Оскар» оказалось непростым делом. Народную премию доставляли писателю по принципу теории «шести рукопожатий», согласно которой любые два человека на Земле разделены не более чем пятью уровнями общих знакомых (и, соответственно, шестью уровнями связей). Так, в Якутске автор проекта Татьяна Егорова передала статуэтку куратору совместной МВА-программы МГИМО и Британской высшей школы дизайна Дарье Ядерной. С ее помощью изделие попало из России в США. Из Нью Джерси якутянка Ольга Тогуллахова передала посылку семье Ушкановых. И в конце июля статуэтка оказалась у помощницы писателя Джанет Северанс.

«Помощница писателя Джанет Северанс от души поблагодарила всех якутян. К сожалению, Мартин не смог присутствовать на встрече, его не было в городе, тем не менее, он передал большую благодарность всей команде создателей статуэтки Эллэя. Всем участникам команды он подписал заранее их фотографии и обещал снять благодарственное видео, как только получит «Эллэя», – рассказала Жанна Ушакова, принимавшая участие в доставке премии.

По словам организаторов акции, 30-сантиметровую статуэтку весом почти 3 кг перевозили в резной деревянной упаковке. Было много вопросов на таможенном контроле, но в итоге все завершилось хорошо, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что организаторы акции по вручению народного «Оскара» актеру Леонардо Ди Каприо планируют сделать вручение статуэтки традицией и ежегодно награждать выдающихся людей во всем мире.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД