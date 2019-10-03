Sukhoi Superjet выкатился за пределы ВПП на Чукотке

Самолет, летевший из Якутии на Чукотку, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Певека, рассказали в экстренных службах региона.

«При посадке воздушное судно выкатилось за пределы ВПП левее на пять метров», – сообщил источник РИА «Новости».

Он добавил, что на борту Sukhoi Superjet находились 72 пассажира и шесть членов экипажа, пострадавших нет.

Напомним, 5 мая Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», направлявшийся из Москвы в Мурманск, сгорел при аварийной посадке в Шереметьево. Из 78 человек, находившихся на борту авиалайнера, 41 погиб.

Межгосударственный авиационный комитет публиковал предварительный отчет о причинах крушения SSJ-100 в Шереметьево. Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этом.

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