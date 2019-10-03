Самоходный трап врезался в самолет с пассажирами в аэропорту Челябинска, пострадавших нет, в пресс-службе аэропорта.

«Инцидент произошел в 4.15 (2.15 мск). Самоходный трап врезался в воздушное судно А-321. Предварительная причина – техническая неисправность. Пострадавших нет», – передает РИА «Новости» сообщение аэропорта.

Там уточнили, что самолет должен был вылететь в аэропорт Шереметьево, в настоящее время половина пассажиров уже отправлена другим бортом, другая ожидает отправки.



По факту инцидента ведется проверка.

Напомним, ранее сообщалось, что уфимская транспортная прокуратура проводит проверку обстоятельств серьезного повреждения самолета ТУ-154М, столкнувшегося на взлетно-посадочной полосе международного аэропорта «Уфа» с автобусом.

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