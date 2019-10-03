Путин поздравил Штайнмайера и Меркель с Днем германского единства

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру и канцлеру страны Ангеле Меркель по случаю национального праздника – Дня германского единства.

«Объединение Германии – событие исторического масштаба, ознаменовавшее окончание холодной войны в Европе и открывшее новую страницу в отношениях между нашими государствами», – сказано в поздравлении Владимира Путина на сайте президента.

Глава государства также подчеркнул, что нужно продолжать конструктивное развитие российско-германского сотрудничества в различных сферах и взаимодействие стран по актуальным вопросам региональной и международной повестки в соответствии с интересами народов России, Германии и всего европейского континента.

Напомним, данный праздник отмечается с 3 октября 1990 года, когда ГДР вошла в состав ФРГ. Эта дата была установлена Договором об объединении Германии.

Ранее к 29-летию объединения ГДР и ФРГ было проведено исследование, которое показало, что жители восточных территорий Германии недовольны своей ролью в немецком обществе.